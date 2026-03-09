Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Víctor Dávila aparece en redes sociales tras someterse a operación

El atacante chileno no pudo ocultar la frustración mientras se dirigía hacia el banquillo, visiblemente afectado, mientras varios de sus compañeros se acercaron para tratar de animarlo y mostrarle su apoyo. La escena reflejó la tensión y el dolor del momento.
Jorge Armando Hernández 23:41 - 08 marzo 2026
El delantero chileno de América compartió una foto junto a su esposa

Tiempos difíciles vive el América a pesar de su reciente victoria sobre Querétaro. Víctor Dávila, delantero chileno, se lesionó de gravedad ante FC Juárez y estará un tiempo fuera de las canchas.

Víctor Dávila compite por el balón | GINA SÁNCHEZ

¿Qué le pasó a Víctor Dávila?

El andino sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, esto lo confirmo América en un comunicado tras la exitosa operación.

El centrodelantero se lesionó en el partido contra Bravos de Juárez, cerca del final de la primera mitad, al intentar controlar el balón, pero cayó de forma abrupta sobre su pierna derecha, por lo que abandonó el campo de juego en camilla.

Víctor Dávila se lesionó en el partido contra Bravos de Juárez l MexSport

Tras el desafortunado incidente, América puede estar considerando un refuerzo más para cubrir la incapacidad de Dávila y a pesar de que el mercado de invierno ya cerró, el reglamento permite hacer compras de jugadores en casos muy específicos de lesiones graves.

¿Cuánto tiempo estará fuera Víctor Dávila?

De acuerdo con el reporte de America, Dávila se perderá el resto del torneo, por lo que América puede ampararse en el Artículo 29 de Competencia de Liga MX que permite traer a un refuerzo siempre y cuando el jugador sea agente libre.

Víctor Dávila reaparece en redes tras su operación
La publicación de Víctor Dávila tras su reciente operación l CAPTURA @victordavila07

El centrodelantero subió una historia a sus redes sociales en la camilla de hospital tomado de la mano de su esposa y agradeciendo las muestras de apoyo por parte de club y aficionados pendientes de su recuperación

