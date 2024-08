Jim Harbaugh invita a Kaepernick a regresar a la NLF con los Chargers

En plena pretemporada y a menos de un mes del Kickoff en la NFL, el Head Coach de Los Angeles Chargers, Jim Harbaugh, ha hecho una invitación formal al ex mariscal de campo, Colin Kaepernick para volver a la liga de la cual extraoficialmente fue vetado.

Jim Harbaugh mencionó en una entrevista para USA Today que habló con Colin Kaepernick y le ofreció un puesto como entrenador en los Chargers para esta temporada y a pesar de que no dio una respuesta positiva, el ex QB no cierra las puertas a volver a la NFL pero ahora siendo parte del staff de coacheo.

"Hablamos un poco al respecto… Lo está considerando. Estaba fuera del país. Dijo que iba a volver conmigo. No nos hemos reconectado desde entonces", declaró Harbaugh

Harbaugh fue coach de Colin Kaepernick en su etapa con los San Francisco 49ers donde estuvieron cerca de ganar el Super Bowl XLVII y el ahora entrenador de los Chargers ha mencionado en repetidas ocasiones que ha sido uno de los mejores jugadores que le ha tocado entrenar.

Kaepernick dejó la NLF en 2017 luego de encabezar una fuerte protesta por temas raciales donde se hincaba durante la entonación del himno nacional de los Estados Unidos y desde entonces ha pasado ya siete años fuera de la liga, pidiendo oportunidad en múltiples ocasiones a las franquicias de volverlo a contratar y ahora podría regresar, pero en la banda del emparrillado.

