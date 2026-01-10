Buffalo Bills vs Jacksonville Jaguars: ¿Dónde ver los Playoffs de la NFL?

La postemporada de la NFL y la jornada dominical arranca con un duelo de alto voltaje en Florida. Los Jacksonville Jaguars, campeones de la AFC Sur, reciben a unos Buffalo Bills que llegan con sed de revancha histórica. Con dos de los mariscales de campo más dinámicos de la liga frente a frente, el EverBank Stadium será el escenario de una batalla que promete puntos y dramatismo este domingo 11 de enero de 2026.

Jaguars vuelve a Playoffs | AP

Jacksonville llega en un estado de forma envidiable tras cerrar la temporada regular con ocho victorias consecutivas. Trevor Lawrence ha alcanzado la madurez necesaria, lanzando 19 anotaciones y solo 5 intercepciones en sus últimos ocho juegos. Su defensiva no se queda atrás, pues terminó la campaña como la segunda mejor de la liga provocando entregas de balón con 31 robos totales, un factor que podría ser letal contra el estilo agresivo de Buffalo.

Por su parte, los Buffalo Bills llegan con la ofensiva terrestre número uno de la liga, comandada por James Cook, quien lideró la NFL con 1,621 yardas. Sin embargo, la gran narrativa gira en torno a Josh Allen. Aunque Buffalo aplastó a Jacksonville en septiembre, el mariscal de los Bills enfrenta su eterno fantasma, ya que no ha podido ganar como visitante en playoffs en cuatro intentos previos. Romper esa racha en un estadio donde Buffalo no gana desde 2013 será su misión principal para avanzar de ronda.}

Bills comandados por Josh Allen | AP

En cuanto al reporte de lesiones, Buffalo presenta bajas sensibles como el apoyador Terrel Bernard y el safety Damar Hamlin, mientras que el pateador Matt Prater y el receptor Joshua Palmer permanecen como duda. Jacksonville centra su preocupación en la línea ofensiva por la posible ausencia del tackle Cole Van Lanen, aunque se espera que el esquinero Greg Newsome II pueda jugar a pesar de sus molestias físicas.

El destino del partido dependerá de si James Cook logra imponer condiciones ante una defensa de Jaguars que fue implacable contra la carrera todo el año. Asimismo, el control del ovoide será vital; si Josh Allen arriesga de más, la defensiva de los Jaguars tiene la capacidad de inclinar la balanza rápidamente. Las casas de apuestas marcan un duelo sumamente parejo con los Bills ligeramente favoritos por apenas 1.5 puntos, aunque la inercia ganadora de los locales los convierte en un rival sumamente peligroso.

¿Dónde ver Buffalo Bills vs Jacksonville Jaguars?