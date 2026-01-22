NFL 2025: los nominados a lo mejor del futbol americano

Ya tenemos lo mejor del año. La NFL anunció por medio de sus redes sociales y diversos medios masivos a los nominados a los premios del año, en los que destacan el Jugador Más Valioso y Entrenador del Año.

¿Quiénes son los nominados en la NFL?

Jugador Más Valioso

El premio individual más importante de la NFL es sin duda el MVP, en el que los cinco finalistas salieron entre cuatro mariscales de campo y un corredor. Josh Allen (Buffalo Bills), Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars), Drake Maye (New England Patriots), Matthew Stafford (Los Angeles Rams) y Christian McCaffrey (San Francisco 49ers).

Desde que finalizó la temporada regular, los candidatos más claros fueron Matthew Stafford y Drake Maye. Los dos mariscales de campo tuvieron grandes momentos durante toda la campaña, pero fue el de segundo año quien mostró un poco más de consistencia en la recta final del 2025.

Drake Maye | AP

Coach del Año y Asistente del Año

De igual forma, los grandes favoritos para Coach del Año fueron quienes lograron llevar a sus equipos a otro nivel, ya sea por lo demostrado en la Temporada Regular o por cómo se lograron reponerse de distintos cambios. Ben Johnson (Chicago Bears), Liam Coen (Jacksonville Jaguars), Mike Macdonald (Seattle Seahawks), Kyle Shanahan (San Francisco 49ers) y Mike Vrabel (New England Patriots); Brian Flores (Minnesota Vikings), Klint Kubiak (Seattle Seattle Seahawks), Vic Fangio (Philadelphia Eagles), Josh McDaniels (New England Patriots) y Vance Joseph (Denver Broncos) son los nominados a entrenador asistente.

Jugador Ofensivo del Año

Un premio que casi siempre pasa desapercibido, pero se da a los más destacados del año en la ofensiva y sin ser el quarterback. Drake Maye (Patriots), Christian McCaffrey (49ers), Puka Nacua (Rams), Bijan Robinson (Falcons) y Jaxon Smith-Njigba (Seahawks), siendo el receptor de Seattle uno de los favoritos.

Sigue la NFL en DAZN

Jugador Defensivo del Año

Ya hablamos de las ofensivas, pero ahora es turno de las defensivas. Will Anderson Jr. (Texans), Nik Bonitto (Broncos), Myles Garrett (Browns), Aidan Hutchinson (Lions), Micah Parsons (Packers), siendo el defensivo de Cleveland el gran favorito al romper el récord de capturas en una sola temporada.

¿Qué otros premios se entregarán?

DRoY (Defensive Rookie of the Year): Abdul Carter (Giants), Nick Emmanwori (Seahawks), James Pearce Jr. (Falcons), Carson Schwesinger (Browns), Xavier Watts (Falcons).

ORoY (Offensive Rookie of the Year): Jaxson Dart (Giants), Emeka Egbuka (Buccaneers), TreVeyon Henderson (Patriots), Tetairoa McMillan (Panthers), Tyler Shough (Saints).

CPoY (Comeback Player of the Year): Stefon Diggs (Patriots), Aidan Hutchinson (Lions), Trevor Lawrence (Jaguars), Christian McCaffrey (49ers), Dak Prescott (Cowboys).

Mike Vrabel | AP

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN. Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C