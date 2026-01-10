Green Bay Packers vs Chicago Bears EN VIVO Ronda de Comodines NFL 2025

SIGUE AQUÍ LAS MEJORES ACCIONES:

¡Bienvenidos amigos de RÉCORD!

3Q

Packers 21 - 6 Bears | Caleb Williams falla el pase y Ty'Ron Hopper intercepta el balón; Chicago no encuentra por donde.

Packers 21 - 6 Bears | La patada de Cairo Santos es buena.

Packers 21 - 3 Bears | Los osos buscan despertar con una patada de tres puntos.

Packers 21 - 3 Bears | Primera serie ofensiva para Chicago.

Packers 21 - 3 Bears | Se reanudan las acciones en el estadio del soldado.

2Q

Packers 21 - 3 Bears | Termina la primera mitad, pese a la localia, los osos no logran pasar las 100 yardas, por su parte, Green Bay se perfila a los juego de división.

Packers 21 - 3 Bears | Brandon McManus falla la patada que pudo liquidar a los osos.

Packers 21 - 3 Bears | Nos vamos a la pausa de los dos minutos.

Packers 21 - 3 Bears | La patada del punto extra es correcta.

Packers 20 - 3 Bears | ¡Touchdown Packers! La ofensiva sigue imparable y Love deja servido para Romeo Doubs.

Packers 14 - 3 Bears | La patada del punto extra es correcta.

Packers 13 - 3 Bears | ¡Touchdown Packers! Love vuelve a capitalizar y encuentra a Jayden Reed.

Packers 7 - 3 Bears | Se reanudan las acciones; primera serie ofensiva de Bears.

1Q

Packers 7 - 3 Bears | Termina la primera parte del duelo.

Packers 7 - 3 Bears | La patada de Brandon McManus es correcta.

Packers 6 - 3 Bears | ¡Touchdown Packers! Jordan Love encuentra a Christian Watson.

Packers 0 - 3 Bears | Los locales no logran llegar a las diagonales pero capitalizan una patada de 3 pts, gracias a Cairo Santos.

Packers 0 - 0 Bears | Primera serie ofensiva para los osos.

Packers 0 - 0 Bears | ¡Arranca el juego de Comodines!

Salen los equipos al frio de Chicago:

El segundo duelo de comodines trae a dos grandes franquicias de la NFL, las cuales buscan llegar a lo más alto, los Green Bay Packers y los Chicago Bears, desde el Soldier Field.

El equipo de los empacadores llega a la ronda de playoffs con una marca en temporada regular de 9-7-1, con una racha de negativa de cuatro derrotas en los últimos cuatro juegos; la más reciente ante los Minnesota Vikings de 16-3.

Por su parte, los osos encaran el duelo de comodines con la marca de 11-6, llegando con un saldo de tres victorias y dos derrotas en los últimos juegos de temporada regular; su último juego terminó en un marcador de 19-16 a favor de los Detroit Lions.

En temporada regular, Green Bay y Chicago se vieron las caras en una sola ocasión, con una emocionante y pareja victoria para la franquicia de los osos de Chicago de 22-16, en la Semana 16.