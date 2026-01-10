Green Bay Packers vs Chicago Bears EN VIVO Ronda de Comodines NFL 2025

Sigue EN VIVO las acciones más importantes de este emocionante encuentro

Aldo Martínez
10 de Enero de 2026

SIGUE AQUÍ LAS MEJORES ACCIONES:

3Q

Packers 21 - 6 Bears | Caleb Williams falla el pase y Ty'Ron Hopper intercepta el balón; Chicago no encuentra por donde. 

Packers 21 - 6 Bears | La patada de Cairo Santos es buena. 

Packers 21 - 3 Bears | Los osos buscan despertar con una patada de tres puntos. 

Packers 21 - 3 Bears | Primera serie ofensiva para Chicago.

Packers 21 - 3 Bears | Se reanudan las acciones en el estadio del soldado. 

2Q 

AP

 

Packers 21 - 3 Bears | Termina la primera mitad, pese a la localia, los osos no logran pasar las 100 yardas, por su parte, Green Bay se perfila a los juego de división.

Packers 21 - 3 Bears | Brandon McManus falla la patada que pudo liquidar a los osos. 

Packers 21 - 3 Bears | Nos vamos a la pausa de los dos minutos.

Packers 21 - 3 Bears | La patada del punto extra es correcta. 

Packers 20 - 3 Bears | ¡Touchdown Packers! La ofensiva sigue imparable y Love deja servido para Romeo Doubs.

Packers 14 - 3 Bears | La patada del punto extra es correcta. 

Packers 13 - 3 Bears | ¡Touchdown Packers!  Love vuelve a capitalizar y encuentra a Jayden Reed.

Packers 7 - 3 Bears Se reanudan las acciones; primera serie ofensiva de Bears.

1Q

AP

Packers 7 - 3 Bears | Termina la primera parte del duelo. 

Packers 7 - 3 Bears | La patada de Brandon McManus es correcta. 

Packers 6 - 3 Bears | ¡Touchdown Packers! Jordan Love encuentra a Christian Watson.

Packers 0 - 3 Bears | Los locales no logran llegar a las diagonales pero capitalizan una patada de 3 pts, gracias a Cairo Santos.

Packers 0 - 0 Bears | Primera serie ofensiva para los osos. 

Packers 0 - 0 Bears | ¡Arranca el juego de Comodines!

Salen los equipos al frio de Chicago:

AP
AP

El segundo duelo de comodines trae a dos grandes franquicias de la NFL, las cuales buscan llegar a lo más alto, los Green Bay Packers y los Chicago Bears, desde el Soldier Field.

El equipo de los empacadores llega a la ronda de playoffs con una marca en temporada regular de 9-7-1, con una racha de negativa de cuatro derrotas en los últimos cuatro juegos; la más reciente ante los Minnesota Vikings de 16-3.

Por su parte, los osos encaran el duelo de comodines con la marca de 11-6, llegando con un saldo de tres victorias y dos derrotas en los últimos juegos de temporada regular; su último juego terminó en un marcador de 19-16 a favor de los Detroit Lions.

En temporada regular, Green Bay y Chicago se vieron las caras en una sola ocasión, con una emocionante y pareja victoria para la franquicia de los osos de Chicago de 22-16, en la Semana 16.

