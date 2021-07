Esmeralda Falcón tras caer en Tokio 2020: 'La próxima meta es ser medallista en París 2024'

Esmeralda Falcón hizo historia al ser la primera boxeadora mexicana en participar en unos Juegos Olímpicos, aunque su debut no fue el esperado.

La púgil azteca cayó en los 16vos de Final ante la italiana Rebecca Noli, por lo que Falcón ya piensa en París 2024, donde buscará una medalla con el aprendizaje de Tokio 2020.

"No me queda nada más que seguir aprendiendo, corregir detalles y madurar en este deporte porque la próxima meta es ser medallista olímpica en París 2024", mencionó tras terminar la pelea.

De igual forma, Falcón reconoció que no esperaba irse tan rápido de los Juegos Olímpicos, aunque destacó el nivel de la europea.

"Me voy triste porque no esperaba perder tan pronto, le dije a mi mamá que confiara en mí, que lo iba a lograr, pero no pude. Me siento orgullosa con lo que hice, mi carrera es corta en el box, me toca muchas cosas para aprender porque la rival que enfrenté es digna de ganar.

"Tranquila, no me sentí presionada. Los nervios de la competencia estaban. Pisar un escenario olímpico es una experiencia inimaginable, me gustó cómo me desempeñé, no satisfecha con los resultados, pero eso es personal", agregó.

