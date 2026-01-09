¿Cuáles son las principales diferencias entre un Fórmula E y un Fórmula 1? Jefe de Jaguar lo explica

No hay nada como escuchar rugir un motor de cualquier monoplaza, aunque algunos, más estoicos, prefieren la tranquilidad pero con la misma adrenalina. Eso es lo que ofrece la Fórmula E, bólidos veloces pero sin el estruendo cotidiano, como los de la Categoría Reina.

Ian James, jefe de escudería de Jaguar Racing, comentó en una plática exclusiva para medios de comunicación -entre ellos RÉCORD- sobre las grandes diferencias entre un monoplaza de un Fórmula 1 y uno de Fórmula E.

Ian James | Patricia Spíndola

"Desafortunadamente, soy un gran fan de ambos campeonatos, pero crecí con la Fórmula 1. La diferencia obvia es obviamente el tren motriz y la propia unidad de potencia. El hecho de que la Fórmula 1 todavía dependa del motor de combustión, por lo que quema combustibles fósiles, mientras que ahora somos totalmente eléctricos dentro de la Fórmula E", comentó James emocionado.

Un poco más centrado en el tema técnico y de ingeniería del bólido, James explicó que gran parte del éxito de la Fórmula E es ser 100 por ciento eléctrico. "Pero más allá de eso también, en realidad hemos aprovechado la oportunidad para asegurarnos de centrarnos en las cosas que realmente van a funcionar para nosotros como una serie de carreras totalmente eléctrica y luego reducir el costo haciendo que otras partes, otros aspectos del automóvil sean comunes".

Ian James | Patricia Spíndola

El software de los monoplazas, la gran competencia año con año

Año con año, la tecnología en la Fórmula E evoluciona, siendo el software uno de los temas principales en el rendimiento de cada monoplaza. El británico enfatizó que cada equipo se centra temporada a temporada con su esquema tecnológico, entre todo el hardware.

"Así que lo que verás por ahí es efectivamente un chasis común en el coche, mientras que la Fórmula 1, los fabricantes y constructores desarrollan su propio chasis. Los conocimientos y la experiencia del fabricante se centran realmente en la propia unidad de potencia y eso se convierte en el diferenciador de rendimiento para nosotros. Y aquí es donde en realidad desde una perspectiva de desarrollo, no solo el hardware es increíblemente importante, sino también el software. Así que la carrera armamentista, si quieres, entre los equipos y los fabricantes a menudo se centra mucho en el software, especialmente cuando entramos en las últimas etapas de la generación", agregó el jefe de los de Milton Keynes.

Ian James | Patricia Spíndola

¿El tiempo entre creación de Fórmula 1 y Fórmula E también tiene que ver?

La última gran diferencia, en la opinión de James, es el tiempo entre un campeonato y otro. La Categoría Reina cumplió 75 años en su última temporada, mientras que la Fórmula E cuenta con solo 12 campañas.

"La otra cosa es que la Fórmula 1 ha estado existiendo durante más de 70 años. Ya estamos en nuestra duodécima temporada, por lo que todavía tiene una gran cantidad de potencial por desbloquear en la Fórmula E", sentenció Ian James.