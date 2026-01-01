Oregon, con poder defensivo, se impuso a los Texas Tech en el Orange Bowl

1 de Enero de 2026

Matayo Uiagalelei provocó un balón suelto que llevó a un touchdown de Oregon, Jordon Davison corrió para dos anotaciones y los Ducks, sembrados en el quinto lugar, silenciaron a Texas Tech, con la cuarta mejor ofensiva, con una victoria en los cuartos de final del fútbol colegial el jueves 23-0 en el Orange Bowl

Dante Moore lanzó para 234 yardas y Atticus Sappington pateó tres goles de campo para Oregon (13-1), que jugará contra el ganador del duelo entre el No. 1 Indiana y el No. 9 Alabama el 9 de enero.

El ganador del Peach Bowl volverá a Miami Gardens para el juego del título nacional el 19 de enero.

Texas Tech —que terminó con 12-2— llegó en segundo lugar a nivel nacional en puntos por juego (42.5) y quinto a nivel nacional en yardas por juego (480.3) pero no logró absolutamente nada. Los Red Raiders perdieron el balón cuatro veces, fueron detenidos en cuartas oportunidades en tres ocasiones más y tuvieron cuatro series de tres y fuera.

El quarterback Behren Morton — que completó 18 de 32 pases para solo 137 yardas — fue despojado por Uiagalelei a principios del tercer cuarto en territorio de los Red Raiders. Uiagalelei avanzó profundo en la zona roja y Davison anotó una jugada después para poner el marcador 13-0.

Morton lanzó una intercepción en la zona roja a principios del último periodo y una detención en cuarta oportunidad desde su propia yarda 30 a mitad del cuarto cuarto condenó cualquier posibilidad de remontada para los Red Raiders. Davison se lanzó desde la yarda uno con 16 segundos restantes para cerrar el marcador.

