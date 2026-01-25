Leones Negros vs Correcaminos EN VIVO Liga Expansión MX Jornada 3 Clausura 2026

El cierre de la Jornada 3 de la Liga de Expansión MX promete un contraste marcado de realidades. Este domingo 25 de enero, al mediodía del centro de México, el Estadio Jalisco será el escenario donde dos equipos con presentes muy distintos se verán las caras.

Los Melenudos llegan a este compromiso con la etiqueta de favoritos, una condición respaldada por su fortaleza como locales y por el historial reciente dentro del circuito. Jugar en casa suele ser un impulso extra para un equipo que, tradicionalmente, se hace fuerte ante su gente.

Sin embargo, el entorno no está exento de dudas. Aunque su rendimiento en Guadalajara suele ser sólido, el equipo aún no muestra la regularidad que lo caracterizó en campañas anteriores, lo que ha generado debate entre aficionados y analistas en redes sociales.

Aun así, el arranque del torneo dejó señales positivas, especialmente por la contundencia ofensiva mostrada en la primera jornada, un aspecto que ilusiona pero que todavía necesita continuidad para pensar en algo más que un buen inicio.

Un duelo marcado por la crisis visitante

Del otro lado aparece Correcaminos, un club histórico que atraviesa una profunda crisis deportiva. El inicio del torneo fue un golpe duro: dos derrotas consecutivas por marcador de 3-0 lo colocaron rápidamente en el fondo de la tabla, encendiendo las alarmas.

La falta de un referente ofensivo y los problemas estructurales que arrastra desde hace varias temporadas hacen cuesta arriba el panorama para los tamaulipecos, que llegan a este partido más con la urgencia de competir que con la certeza de poder revertir su historia inmediata.