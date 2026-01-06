OFICIAL: Atlante ficha a subcampeón del Mundo de cara al Clausura 2026

El Atlante continúa dando pasos firmes en su estructura deportiva de cara a lo que será su regreso definitivo al máximo circuito. El conjunto azulgrana ha hecho oficial la incorporación de Eugenio Pizzuto, mediocampista que llega para reforzar al plantel en el Clausura 2026, el que se perfila como el último torneo del club en la Liga de Expansión antes de su esperado retorno a la Liga MX en el Apertura 2026.

Un refuerzo con sed de revancha

La llegada de Pizzuto al "Potro de Hierro" representa una apuesta importante por el talento que alguna vez deslumbró a nivel internacional. El futbolista mexicano fue pieza clave y subcampeón en el Mundial Sub-17 de 2019, certamen donde además fue galardonado como el tercer mejor jugador del torneo.

A pesar de su prometedor inicio, la carrera de Pizzuto se ha visto obstaculizada por la falta de regularidad. Tras un debut accidentado con Pachuca en 2020, donde sufrió una lesión de gravedad, el juvenil buscó suerte en el viejo continente con el Lille de Francia y el Sporting Braga de Portugal; sin embargo, en ambas instituciones solo sumó minutos con los equipos de reserva.

Presentamos al mediocampista Eugenio Pizzuto como nuestro nuevo refuerzo. Se integra al Club para competir en el Torneo Clausura 2026.



¡Bienvenido a los #PotrosDeHierro! 🐎#SerAtlante #TodosSomosAtlante pic.twitter.com/Jjp1gXsJKI — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) January 6, 2026

Su paso por Tigres y el objetivo azulgrana

En 2023, Eugenio decidió volver a México para enrolarse con los Tigres de la UANL, pero su paso por el conjunto regiomontano fue discreto. Durante dos años y medio, el mediocampista apenas pudo disputar cuatro partidos, lo que lo llevó a buscar una nueva oportunidad para consolidar su carrera profesional en una institución con la historia y exigencia del Atlante.

El historial del jugador incluye su formación en Pachuca, su paso por las ligas de Francia y Portugal, y su más reciente etapa en la Sultana del Norte. Ahora, el mediocampista llega a la Ciudad de México con el objetivo de recuperar su mejor versión futbolística y ayudar al equipo en su transición hacia la primera categoría.

El inminente regreso a Primera División

Este movimiento se da en un contexto clave para los Potros de Hierro. La directiva busca apuntalar el equipo para despedirse de la categoría de plata con los mejores resultados posibles, preparando el terreno para su reaparición en la Liga MX, la cual está proyectada para ocurrir tras la conclusión de la Copa del Mundo de 2026