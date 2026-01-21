Carlos “Chema” Ocampo protagonizará evento estelar de Zuffa Boxing

El boxeo abre un nuevo capítulo. Este viernes 23 de enero comienza oficialmente la era de Zuffa Boxing, la nueva liga impulsada por Dana White y TKO Group Holdings, con la primera función denominada Zuffa Boxing 01. Y para su debut, un mexicano será protagonista.

En la pelea estelar, Carlos “Chema” Ocampo (38-3, 26 KOs) buscará dar la sorpresa frente al invicto irlandés Callum Walsh (15-0, 11 KOs), en lo que el propio pugilista considera uno de los combates más importantes de toda su carrera.

En un escenario saturado de promotoras, organismos y cinturones, Zuffa Boxing aparece como una alternativa que pretende resolver uno de los grandes males del boxeo moderno: la falta de enfrentamientos atractivos. Para su primera edición, la empresa apuesta fuerte con un combate de alto calibre y con un mexicano intentando posicionarse rápidamente en el radar rumbo al nuevo título de la liga.

Ocampo, originario de Baja California, es un boxeador experimentado, con un sólido récord y apenas tres derrotas, todas ellas en peleas de título mundial y ante nombres de élite como Errol Spence Jr., Sebastian Fundora y Tim Tszyu.

Ahora, “Chema” aceptó el reto de formar parte del nuevo proyecto encabezado por Dana White, CEO de UFC y ahora también de Zuffa Boxing, una liga que busca revolucionar el deporte de los puños.

“La verdad, me siento muy contento de que me hayan dado esta oportunidad y de enfrentar a un rival como Callum Walsh”, relató Ocampo en entrevista exclusiva con RÉCORD.

Del otro lado del ring estará un irlandés invicto, que parte como favorito en las apuestas, pero eso no intimida al mexicano, quien confía en su experiencia y en su trabajo arriba del cuadrilátero.

“Sí, yo sé que no llego como favorito, así es la vida. Pero vengo a hacer mi trabajo, vengo a pelear”, aseguró, con la confianza que caracteriza a los boxeadores mexicanos.

Aunque no estará en juego un campeonato mundial, el combate tiene dimensiones de pelea titular: duelo estelar, rivales de alto nivel y el debut de una liga que pretende marcar época.

“Sí, claro, yo veo esta pelea como la más importante de mi carrera por todo lo que abarca: ser la primera cartelera de Zuffa Boxing, el rival que voy a enfrentar, todo eso”, explicó Ocampo.

Para el mexicano, la llegada de nuevos proyectos siempre será bienvenida si benefician a los peleadores.

“Yo creo que todo lo nuevo, mientras sea en beneficio de los boxeadores, es positivo. Todo lo nuevo es bueno hasta que se demuestre lo contrario. Mientras todos salgamos beneficiados, yo creo que es bueno”, concluyó.

¿A qué hora y dónde ver Zuffa Boxing 01: Walsh vs. Ocampo?

Z1 se llevará a cabo este Viernes 23 de enero de 2026 en el UFC Apex, Las Vegas, Nevada. El evento se llevará a cabo a las 8:00 PM (Tiempo del Centro de México) y podrá verse en exclusiva de Paramount+.