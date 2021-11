Cruz Azul, una amenaza en Liguilla si encienden el 'botón rojo'

Mientras seguimos esperando la estatua de Juan Reynoso en La Noria, el campeón se maneja de forma descafeinada y ahora sólo resta saber si despertará en los enfrentamientos de eliminación directa.

La euforia del título sigue vigente, pero la gente del Azul sabe que a este plantel no se le puede exigir más de lo que ya les dio, pero se les antoja no esperar mucho tiempo más para poder volver a gozar de la hegemonía en el balompié nacional y cree fervientemente que este grupo podría repetir todo lo logrado hace muy poco tiempo.

La Máquina, a diferencia de torneos recientes, no tiene la fortaleza de cara a la portería rival por más que suele, no siempre, dominar el trámite del mediocampo. Quizá haya una relajación natural tras una vuelta olímpica. No obstante, Cruz Azul tiene presión y obligaciones escritas sobre piedra.

Reynoso sabe que son los últimos minutos de Pineda como cementero y deberá aprovecharlos, necesita que Orbelín tenga su último gran concierto junto con Romo para que el cuadro celeste vuelva a ser el de hace unos meses. El tema es que Rodríguez no anda fino y la alternancia en ataque junto a Ángulo y Giménez no le ha venido del todo bien.

Hoy el torneo, como no pasaba hace mucho tiempo, está verdaderamente para cualquiera y mientras América intenta demostrar que su favoritismo sigue intacto cuando da la impresión que empieza a bajar en rendimiento, los otros candidatos naturales por plantel, mas no por juego, como Tigres y Monterrey, se han visto sorprendidos como casi toda la Liga por un Atlas escueto, pero efectivo.

También se asoma tibiamente el León y ahí, en esa misma línea y no precisamente por puntos obtenidos sino por materia prima y expertos, viene Cruz Azul, un conjunto sobrio, sin muchas luces altas, pero con un temerario botón rojo que ningún otro equipo del certamen desea que activen, porque se sabe, y bastante bien, que los dirigidos de Reynoso, a pesar de su momento dubitativo, si se encienden quemarán la Liguilla. Así que ojo con el campeón.

Los primeros en estar pendientes serán los Pumas, que si no le ganan mañana al actual monarca no podrán maquillar su infame temporada.

