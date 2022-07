¿Cuánto dinero y qué carro le ofreció Pumas a Dani Alves?

OFERTA CLARA

Dos millones de dólares al año y una camioneta Zuzuki es lo que le ofreció hace tres semanas la directiva de Pumas a los promotores de Dani Alves a quienes le informaron que era la única propuesta y que no había posibilidad de crecer la cifra. Los agentes están solicitando el doble para poder según eso convencer al jugador. Dentro de la dirigencia de Pumas tienen la teoría de que los promotores que manejan a Alves están aprovechando la oferta del club universitario para poder apretar a los otros interesados, por ello han tomado la decisión de ya no buscarlos y que sean ellos los que se comuniquen en caso de que acepten los dos millones de dólares.

SIN NOVEDAD

Aunque la intención de Ricardo Cadena era la de contar con Santiago Ormeño para que el delantero viajara con el equipo a Torreón para que se vaya integrando al grupo, no fue posible ya que la situación no ha cambiado toda vez que Javier Eduardo López continúa firme en su postura y ni siquiera ha querido negociar con la gente de Pachuca. Ormeño desde el lunes pasado se encuentra en Guadalajara y entrena por separado al no tener contrato firmado. Los rojiblancos esperan el fin de semana poder destrabar la situación o buscar alguna alternativa para poder negociar a Ormeño.

TELE ABIERTA

Los partidos de la fecha 3 entre Atlas contra Cruz Azul y Santos ante Chivas se transmitirán mañana en televisión abierta en forma compartida por Azteca Siete y Televisa Deportes. El contrato que rojinegros y laguneros tienen con Izzi establece que los encuentros más importantes que celebren como locales se pasarán en televisión abierta tanto en Azteca como en Televisa. La fecha tendrá cinco cotejos en tele abierta, el de hoy entre Puebla vs Leon y el del sábado cuando los Tigres reciban a Xolos y aparte del miércoles entre América y Toluca fue emitido en abierta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUÉ ÁRBITRO SE SOMETIÓ A LIPOSUCCIÓN Y MINTIÓ A ARCHUNDIA?