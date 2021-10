Martino se quedó sin delanteros para el juego vs Ecuador

SIN DELANTERO

Al no poder convocar a Raúl Jiménez por no ser Fecha FIFA y no tener a Funes Mori y Henry Martín, Gerardo Martino se queda sin centro delantero para ese amistoso contra Ecuador, toda vez que Alan Pulido se encuentra lesionado y, por si fuera poco, Alexis Vega salió lastimado en El Salvador y no se sabe cuándo podría estar al cien por ciento.

Ante tal situación, al timonel solamente le quedan como opciones Santiago 'Chaquito' Giménez y Eduardo 'Mudo' Aguirre o recurrir a jóvenes como Roberto de la Rosa de Pachuca o Jesús Ocejo de Santos que juegan esa posición de centro delantero.

GESTIONES

Las que realiza Soccer United Marketing (SUM) para que los clubes de la MLS puedan ceder a futbolistas mexicanos para el partido amistoso del 27 de octubre entre México y Ecuador, a celebrarse en Charlotte.

Al no ser Fecha FIFA, “Tata” Martino no podrá llamar a los europeos y tampoco podrá contar con los jugadores de Rayados y América, que un día después juegan la final de la Concachampions. Con esta situación son alrededor de 15 elementos con los cuales no contará Martino, por ello se piensa en jugadores como Jonathan dos Santos, Rodolfo Pizarro, Julián Araujo y Efraín Álvarez, entre otros para poder completar la nómina.

CASA NUEVA

Dentro del marco de los festejos por el 15 aniversario del Grupo Orlegi, en los próximos días se hará el anuncio oficial de La Academia que serán las nuevas instalaciones de los Rojinegros del Atlas.

Al momento los Zorros no tienen un lugar propio para entrenar, ya que donde entrenan es rentado y el Centro de Capacitación le pertenece al Club Atlas Colomos.

La casa de los atlistas estará ubicada al poniente de la ciudad en la zona de Nestipac, kilómetros adelante del Estadio Akron. En la ceremonia se darán a conocer todos los detalles y la fecha en que La Academia estaría terminada y en posibilidad de ser utilizada. La Academia será todo un complejo deportivo con varias canchas de entrenamiento y Casa Club.

