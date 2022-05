santander-arbitra-porque-le-deben-favores

Que bajo nivel muestra Santander, y pensar que lo quieren en la Final junto con César Ramos, la calificación de faltas lamentable, faltas muy claras a favor de Toluca que no sancionó, hay un penal al minuto 30 que no sanciona, lo malo es que ni los certificados del VAR los vieron o se hicieron que no lo vieron.

Lo malo de Santander es que toma poses de divo, como si fuera figura, lo cual nunca va a ser, arbitra porque le deben favores y porque su relación con algunos comisionados es muy buena.

Por último, tendrán que checarlo porque parece que anda lesionado y así no puede arbitrar.

