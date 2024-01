No cabe duda que el americanismo es la afición más extraña que existe, que no necesariamente la más exigente, porque hay muchos confundidos. La llegada del Chicote la están criticando como si nunca se hubieran equivocado con otros fichajes en el pasado, como el de Henry Martín, Fidalgo, Jona dos Santos, Malagón, hasta Lichnovsky, por mencionar a elementos clave en la conquista de La 14.

A Calderón exíjanle en la cancha y júzguenlo con el rendimiento, no por haber vestido la playera de Chivas. Es absurdo.

Vale recordar que el lateral zurdo aterrizó en el Nido luego de que el Genk se volvió loco con las pretensiones por Gerardo Arteaga y la directiva del campeón buscó de inmediato otra solución, así apareció el Chicote, gratis y de buen desempeño. Además, Luis Fuentes está renovado para entrarle al quite por si falla Cristian.

Firmó un contrato por tres años, pero la directiva de las Águilas puso cláusulas de rendimiento a su favor, es decir, si Chicote no cumple en el campo, entonces este mismo verano podrán rescindir su contrato sin decir agua va. El jugador tiene la chance de ganarse un lugar, depende totalmente de él.

Eso sí, me cuentan que Calderón ya tenía preacuerdo con Necaxa, club al que llegó en cuanto finalizó su contrato con Chivas, pero antes de fichar, escuchó a la directiva del América. Para no tener líos, las Águilas convencieron a los Rayos de dejar ir al Chicote a cambio de prestarles a Chava Reyes para cubrir esa posición de lateral izquierdo. Y me dicen, que como muestra de buena onda y para no hagan más olas, también están negociando cederles a Leo Suárez. Veamos.

DEJARON IR OTRA A FAVOR DE LA MÁQUINA

Un ejemplo de cuando no alcanza o no es momento de negociar es lo que pasó con Piovi, quien sí llegó a La Máquina. América buscó a Gonzalo el año pasado para reforzar la zaga por izquierda, era una de sus mejores opciones, pero el costo estaba muy elevado: 5 melones de los americanos.

Para esta ventana de fichajes, Cruz Azul, bajo la dirección de Iván Alonso, pudo conseguir la contratación procedente de Racing por 4 millones de billetes verdes, mucho mejor costo. Paciencia y oportunidad.

EL KARMA DE DUEÑAS SE ACTIVA

Por cierto, en temas de La Máquina, al que se la aplicaron gacho es a Jesús Dueñas, a quien le rescindió el contrato unilateralmente el club celeste y solo le quieren pagar la mitad por meterlos en tantos líos.

Acá el show se remonta a que nunca quedó libre de Juárez y Cruz Azul lo contrató por encargo del Tuca Ferretti; cuando los Bravos reclamaron, pues ya estaba enrolado con los cementeros y se volvió un pleito de directivas, cosa que no le gusta a los de La Noria. Por eso, ya sin entrar en planes, desde La Máquina mejor pensaron ‘nos lo quitamos de encima y lo dejamos libres’.

El problema es que a Dueñas no le pareció y ahora buscará como cobrar completo lo que le quedaba de contrato, cosa que será imposible, pues si tienes pleito no te puedes contratar con otro equipo. Claro, a menos que quiera ya colgar los tachos. Qué rudo le jugó la vida al lateral, pero dicen por ahí que es el karma. ¿Será?

OTRA JOYA QUE PIERDE CHIVAS

Chivas sigue dejando ir a juveniles que pueden significar la gran oportunidad de levantar el ataque. Pasó esta misma ventana: no lograron recuperar a Memo Martínez y Pumas se los ganó con mejor negociación, no necesitó mucho más dinero, y ahora, Rayados se hizo de Brandon Vázquez, un poderoso delantero que confesó ser fanático del Rebaño, pero la directiva rojiblanca falló para llevarlo a Guadalajara, ahora sí, sin el poder económico de los regios.

Ahora, no solo se deshizo de nuevo de Ángel Zaldívar, otro atacante que en su momento de surgir fue opacado por la llegada de Alan Pulido, a la postre campeón y que justificó su contratación por encima de la cantera, pues se suma un juvenil más de ataque: Luis Puente se va a Pachuca.

Me cuenta mi oreja tapatía, que a pesar de qué puente es una joya de las fuerzas básicas de Chivas, la directiva que encabeza Fernando Hierro batalló con meter en cintura a Luis, a quien también le ganó la fiesta en Guadalajara, aunado que no se cuidó físicamente como quería el club. Otro más que no logran controlar.

A Puente le quedaban seis meses de contrato y por eso acordaron con los Tuzos venderles solo el 50 por ciento de la carta, con lo que podrán recuperar en una futura venta, o incluso buscar regresarlo si muestra potencial en la Bella Airosa.

