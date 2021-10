Honraremos a Antonio Peña

¿Dónde están los psycholokos?De nueva cuenta estamos aquí la Potencia Mundial de la Lucha Libre presente en las páginas de RÉCORD.

Y para empezar, quiero preguntarles si ya están listos para las emociones que viviremos hoy en la celebración de Héroes Inmortales, el evento magno de Lucha Libre AAA Worldwide dedicado a la memoria del licenciado Antonio Peña Herrada, fundador de nuestra querida y amada empresa.

Sin duda, un homenaje muy merecido para el padre de la lucha libre moderna. Un hombre creativo, empático con sus luchadores, ya que experimentó en carne propia sus problemáticas, sus frustraciones y las interpretó de la mejor manera, para beneficio de todos los integrantes de su roster en la Caravana.

Así es, psicópatas del ring, muy orgulloso, muy comprometido de formar parte de esta función que todos ustedes podrán disfrutar en vivo por el canal de cable Space, a partir de las 20:00 horas.

Los espero a todos, ya que saber que están siempre conmigo a través de sus pantallas de televisión me llena de much energía y me conduce a buscar el triunfo. ¡Nos vemos la próxima semana!

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ORGULLOSAMENTE MEXICANO