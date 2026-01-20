Bloquea refuerzo del Ame

Siguen las novelas en ventana de transferencias. También en el Nido. Seguro ya te enteraste, mi Francolieber, del teatro que se montó el lateral Ralph Orquín, que acaba vínculo este verano y no quiso renovar para tomar las propuestas de Toluca y Tigres, nada más los últimos dos Finalistas de Liga MX (recuerda que con 6 meses o menos de contrato no puede salir en cesión).

Pues el culpable de hablarle al oído a Ralph, de asegurarle que si no firma con las Águilas, tendrá un futuro en Europa por llegar gratis, casi al estilo Huescas, es Gerardo Sánchez Cortés, quien fuera jugador de Tercera, que después fue ejecutivo del equipo de Manfredi Caleca, hasta que puso su propio gimnasio para futbolistas, El Cielo, que después transformó en su agencia de juveniles.

Pero a diferencia de Huescas, Orquín no tiene un rol protagónico en un equipo como Cruz Azul, sino que tras no dar el ancho en el América, de donde surgió, fue prestado a Juárez y volvió por una revancha, que tampoco pudo lograr. Las Águilas querían renovarlo para que se curtiera con los Diablos, o con los Felinos del Norte, pero el agente metió sus narices.

EL MISMO AGENTE LES QUITÓ UNA JOYA

Resulta que, para que el americanismo haga más corajes, es el mismo promotor que bloqueó a una joya para que aterrizara en el Nido: ni más ni menos que a Obed Vargas, al que también se le acaba contrato este año, en diciembre, con el Seattle, pero Gerardo Sánchez ya le habló al oído al juvenil mexicano para que no renueve y se vaya gratis.

Resulta que el América ya había contactado a la directiva del Sounders, ya tenía propuesta para adquirir a Obed, incluso hablaron con Vargas para convencerlo que jugara un par de años con las Águilas y le ayudarían a emigrar al Viejo Continente, como han hecho con tantos. Vargas estaba por decidir, pero el promotor de El Cielo metió su cuchara y convenció al chico que es mejor tomar el riesgo de irse de a grapa. Veamos cómo les va.

DESCARO DEL CURRO CONTRA LAS ÁGUILAS

Ya se destapó ayer que el club americanista ingresará otra protesta por el arbitraje, después de que el Tribilín Santander los acuchillara en Pachuca, por no marca un penalti flagrante al Rayito y no expulsar a Pedraza por un hachazo a Dourado. Descarado.

Pues más que contra el central, la queja señala de nuevo a Fernando Hernández, quien estaba en el VAR en el duelo ante los Tuzos, pues constante la forma en la que este silbante perjudica a las Águilas. Tan solo en septiembre del año pasado, América ya se quejó del accionar del Curro, quien como central no marcó dos penaltis ante San Luis por faltas del portero Andy Sánchez.

Y antes, Hernández fue el mismo que ante Tijuana en octubre de 2024, ni siquiera sacó tarjeta con falta una fractura de peroné a Víctor Dávila. Y por si fuera poco, en la Final de Ida de 2023, el Curro no marcó desde el VAR aquella plancha por detrás de Carioca a Diego Valdés, así como la Semifinal de 2022 ante Pachuca, cuando Nico Ibáñez casi rompe a Richard Sánchez y no mostró tarjeta. ¿Coincidencias? Naaaa, esas no existen, mi Franky.

CAMBIOS EN DOÑA FEDE

Ya para cerrar, esta semana se hicieron algunos cambios al interior de la FMF, muchos no serán oficiales, como la salida de Víctor Manuel Aguado, pero otros sí se compartieron, como el nombramiento de mi querido Fernando Schwartz como Director de Comunicación Estratégica de la Federación, es decir, ya no operará en Selección y estará pegado a Mikel Arriola con todo lo relacionado al Mundial. Y se queda otro chavo de enorme crecimiento en el Tri, el buen Chava Aguilera. Éxito a ambos.