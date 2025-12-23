Gignac se queda

Después de la rabieta de Aquino porque no le renovaron el contrato en Tigres, era necesario conocer el futuro de Gignac con los felinos, pues previo a la Final contra Toluca se especuló que el francés podría colgar los tachos antes de tiempo. Por eso me di a la tarea de preguntar, mi Franky.

Pues en esta semana de vacaciones de los jugadores, pero de preparar desde el Uni el siguiente torneo, la directiva felina está tranquila porque saben que Gignac se quedará a cumplir el torneo de contrato que le queda en San Nicolás.

Así que la dinastía que se forjó en el Volcán aún no acaba, tendremos todavía The Last Dance en busca de La Novena con Gignac al frente. Qué cerca están, veamos si se puede retirar con su sexto título de Liga MX.

EL REPRE ATORA A CAMBINDO

Cuando parecía que León había logrado por fin el refuerzo de un delantero explosivo para librarlos de la crisis deportiva que azota a La Fiera hace varios torneos, ahora resulta que el traspaso de Cambindo procedente del Necaxa se complica, mi Franky. Y no porque no exista acuerdo entre los esmeraldas y el jugador, o con los Rayos, sino porque el promotor quiere su parte y las cifras no cuadran.

El agente de Cambindo es Sebastián Olarte, de la agencia colombiana Top Champ, que ahora reclama más comisión de la que le corresponde, según Necaxa. León acordó fichaje de Diber por 4 millones de dólares, y el problema son los porcentajes en los que está repartida la ficha: 10% del Independiente Medellín, 60% de Cruz Azul y el 30% restante de los Rayos, pero todo se atoró para que el promotor sólo se lleve lo que establecen los reglamentos de FIFA, mientras exige más por toda lo operación. Veamos si lo destraban.

MILLONADA AZUL POR BORJA

Así como La Máquina recibiría buena lana por un delantero que no llegó a despuntar con los cementeros, también van a desembolsar otro tanto por Miguel Borja, pues aunque no pagaron por su fichaje, pues llega libre, le darán un sueldazo top para Liga MX: el colombiano percibirá 2.8 millones de dolarucos al año, en un contrato por al menos dos años. Y también vienen las comisiones. Habrá que esperar a ver si El Colibrí lo vale.

MORELIA NO PUEDE COMPRAR

Mucho rumor con una posible venta del Puebla, pero para descartarla no era necesario que el financiero del Tío Richie saliera a desmentir, sino para los que sí le saben a esto es conocido que el gran problema del Morelia no es qué franquicia de Liga MX comprar, sino que mientras se mantenga José Luis Higuera al frente del equipo nunca podrá jugar en el Máximo Circuito, pues no sólo Amaury le tiene bajado el pulgar, sino que ya no tiene a nadie que pueda defenderlo en la Asamblea de Dueños, al contrario, es persona non grata. Así que en Michoacán lo primero que deben hacer es librarse de su maldición.