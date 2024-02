Meteorito es captado cuando conductor escuchaba ‘Lucy in the Sky with Diamonds’

Las bellezas de la naturaleza no se ven todos los días, pero un automovilista tuvo la fortuna de captar la caída de un meteorito cuando viajaba en una carretera de Texas.

Pero además lo curioso del caso, es que esta persona venía escuchando ‘Lucy in the Sky with Diamonds’ de The Beatles, la cual habla de un cielo deslumbrante.

Video capta caída de meteorito en Texas

El conductor, quien se hizo llamar Savage Mister, subió a YouTube el video de su automóvil que capta la caída del meteorito.

“¡Whoa, eso parecía fuegos artificiales, hombre!… Whoa, amigo, eso estuvo genial”, se le escucha decir.

El automovilista, al final, cree que el pedazo de piedra brillante se desintegró antes de tocar tierra, pues asegura que no escuchó ningún estruendo pero “luego los Beatles estaban tocando”.

Savage Mister no fue el único que vio al meteorito, pues en su publicación otras personas aseguran que también lo vieron desde otros estados como Louisiana y Oklahoma.

