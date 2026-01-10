Netflix ‘batea’ Yuri y le rechaza su documental del Icónica Tour

Yuri, la legendaria cantante veracruzana de 62 años, recibió un inesperado “no” por parte de Netflix. A través de redes sociales, la artista compartió con sus seguidores que el documental sobre su gira “Icónica Tour” fue rechazado por la famosa plataforma de streaming.

“Lamentablemente, a Netflix no le interesó el proyecto de ‘Icónica Tour’, ni modo, no le puedes gustar a todo el mundo”, comentó la cantante, respondiendo al mensaje de una fan que le pedía llevar su show a la pantalla.

Yuri buscaba llevar a plataformas su show de 'Icónica Tour' / FB: @YuriOficial

Fans respaldan a Yuri

La publicación original, con estética ochentera, decía “¿Listos para volver al origen de todo?”, y había despertado la ilusión de un anuncio emocionante. Aunque la noticia del rechazo tomó por sorpresa a muchos, de inmediato surgió una ola de apoyo en redes.

“Pues ellos pierden tía Yuri, nosotros te amamos un buen”, escribió una usuaria. “ViX ponte las pilas o Netflix está a tiempo de pensarlo mejor, porque ella es realmente icónica”, dijo otra. “Hermosa, quizás a Netflix no le gustes, pero sí le gustas al mundo”, se leía en los comentarios más virales.

Este fue el show que Netflix rechazó llevar a la pantalla / FB: @YuriOficial

Un show de leyenda… pero sin plataforma

El “Icónica Tour” no es cualquier espectáculo. Es un viaje a través de las décadas que celebra casi 50 años de trayectoria. Con más de 20 cambios de vestuario, coreografías espectaculares y anécdotas íntimas, Yuri ha transformado cada presentación en una fiesta de nostalgia y poder escénico.

Clásicos como “La maldita primavera” y “Detrás de mi ventana” vuelven a sonar con la misma fuerza que cuando dominaron las listas de éxitos, pero ahora con una producción moderna que seduce tanto a fans veteranos como a nuevas generaciones.

La gira ha tocado recintos importantes de México, Estados Unidos y Latinoamérica, dejando postales inolvidables y colaboraciones inesperadas con otras divas de la música.

Los fans le pidieron llevar su show a otra plataforma de streaming / FB: @YuriOficial

¿Y ahora qué?

Aunque Netflix dijo “no”, la historia no termina ahí. Muchos fans le han sugerido a Yuri que explore otras plataformas como Prime Video, ViX o incluso YouTube Premium.

“Ojalá tú y tu equipo encuentren otro modo. Esa plataforma no es la única”, escribió una seguidora. “Ver todo el proceso para el show es una joya. Un documental estaría buenísimo”.

Mientras tanto, Yuri continúa imparable sobre los escenarios, demostrando que su energía, talento y poder de convocatoria están más vigentes que nunca. Si Netflix no la quiso, hay miles que sí.

Su show es un repaso por sus décadas de carrera / FB: @YuriOficial