¿Te pueden cortar la línea? Así debes vincular tu celular Telcel con la CURP antes de la fecha límite

Desde este 9 de enero de 2026, en México es obligatorio vincular tu línea de telefonía celular con tu CURP, como parte de la conformación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).
Para evitar quedarte sin servicio, aquí te explicamos el paso a paso para realizar el registro.
¿Por qué ahora es obligatorio el registro al PANAUT?
El objetivo de esta medida, de acuerdo con las autoridades, es combatir delitos como la extorsión y el fraude, ya que con el PANAUT cada número de celular quedará vinculado a una persona, de la cual se tendrá información que permita facilitar investigaciones en caso de un presunto delito.
Telcel explica cómo vincular tu línea con la CURP
Telcel, la compañía de telefonía más utilizada en México, con una participación cercana al 55% del mercado —equivalente a más de 80 millones de usuarios, comunicando a siete de cada diez personas en el país—, dio a conocer el procedimiento oficial para que sus clientes vinculen su línea de telefonía celular con la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Opciones para vincular tu línea Telcel con la CURP
Para realizar la vinculación, Telcel ofrece dos modalidades:
Vinculación en línea (modalidad remota)
Debes ingresar al sitio www.telcel.com/vinculatulinea y:
- Capturar tu identificación oficial vigente
- Realizar una prueba de vida (selfie)
Tendrás tres intentos para completar el proceso. Si no logras concretar el registro, deberás hacerlo de manera presencial.
Centros de Atención a Clientes (CAC)
- Atención presencial, realizada por personal autorizado de Telcel.
El trámite es gratuito
En ambos casos, el trámite de vinculación de tu línea telefónica móvil con la CURP es totalmente gratis, por lo que no deberás pagar ni un peso para realizarlo.
Documentos para vincular tu línea de celular con la CURP
Para mexicanos:
- Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o CURP biométrica)
- CURP
Para extranjeros:
- Pasaporte vigente, o
- CURP temporal, cuando aplique
Fechas clave del registro al PANAUT
El registro al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) es obligatorio desde este 9 de enero de 2026 y tendrá como fecha límite el próximo 30 de junio.
¿Qué pasa si no haces el registro?
Si no cumples con esta disposición de las autoridades mexicanas, tu línea de celular será suspendida, sin importar la compañía de la que seas cliente.
Esto significa que:
- No podrás hacer llamadas
- No podrás recibir mensajes
- No podrás usar datos móviles
Únicamente quedará habilitada la opción de realizar llamadas de emergencia, hasta que completes el trámite.