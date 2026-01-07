¿Te pueden cortar la línea? Así debes vincular tu celular Telcel con la CURP antes de la fecha límite

Desde este 9 de enero de 2026, en México es obligatorio vincular tu línea de telefonía celular con tu CURP, como parte de la conformación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

Para evitar quedarte sin servicio, aquí te explicamos el paso a paso para realizar el registro.

¿Por qué ahora es obligatorio el registro al PANAUT?

El objetivo de esta medida, de acuerdo con las autoridades, es combatir delitos como la extorsión y el fraude, ya que con el PANAUT cada número de celular quedará vinculado a una persona, de la cual se tendrá información que permita facilitar investigaciones en caso de un presunto delito.

Se busca tener un registro nacional para vincular cada número de celular con una persona/Pixabay

Telcel explica cómo vincular tu línea con la CURP

Telcel, la compañía de telefonía más utilizada en México, con una participación cercana al 55% del mercado —equivalente a más de 80 millones de usuarios, comunicando a siete de cada diez personas en el país—, dio a conocer el procedimiento oficial para que sus clientes vinculen su línea de telefonía celular con la Clave Única de Registro de Población (CURP).

El objetivo de esta medida es evitar fraudes y extorsiones/Pixabay

Opciones para vincular tu línea Telcel con la CURP

Para realizar la vinculación, Telcel ofrece dos modalidades:

Vinculación en línea (modalidad remota)

Debes ingresar al sitio www.telcel.com/vinculatulinea y:

Capturar tu identificación oficial vigente

Realizar una prueba de vida (selfie)

Tendrás tres intentos para completar el proceso. Si no logras concretar el registro, deberás hacerlo de manera presencial.

Centros de Atención a Clientes (CAC)

Atención presencial, realizada por personal autorizado de Telcel.

El trámite es gratuito

En ambos casos, el trámite de vinculación de tu línea telefónica móvil con la CURP es totalmente gratis, por lo que no deberás pagar ni un peso para realizarlo.

El registro lo puedes hacer en línea o de manera presencial/Pixabay

Documentos para vincular tu línea de celular con la CURP

Para mexicanos:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o CURP biométrica)

(INE, pasaporte o CURP biométrica) CURP

Para extranjeros:

Pasaporte vigente , o

, o CURP temporal, cuando aplique

Fechas clave del registro al PANAUT

El registro al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) es obligatorio desde este 9 de enero de 2026 y tendrá como fecha límite el próximo 30 de junio.

La fecha límite para el trámite es el 30 de junio de 2026/Pixabay

¿Qué pasa si no haces el registro?

Si no cumples con esta disposición de las autoridades mexicanas, tu línea de celular será suspendida, sin importar la compañía de la que seas cliente.

Esto significa que:

No podrás hacer llamadas

No podrás recibir mensajes

No podrás usar datos móviles

Únicamente quedará habilitada la opción de realizar llamadas de emergencia, hasta que completes el trámite.