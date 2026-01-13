Escándalo en la Copa Africana: cayó el brujo que prometía el campeonato a Malí

Un escándalo insólito sacudió el entorno de la Copa Africana de Naciones luego de que un hombre que prometía el título para la selección de Malí fuera detenido por estafa. El individuo había asegurado, a través de redes sociales, que mediante rituales espirituales garantizaría la consagración del equipo nacional.

La polémica estalló tras la eliminación del combinado maliense en los Cuartos de Final del torneo, resultado que provocó la furia de quienes habían confiado y donado dinero al supuesto brujo, convencidos de que su intervención sería decisiva en el certamen continental.

Afición de Malí en los partidos de la Copa | AP

El falso marabú que prometía el título de Malí

El detenido fue identificado como Sinayogo Sinayoko, quien se presentaba como marabú, una figura tradicionalmente asociada a líderes espirituales o brujos en varias regiones de África. A través de publicaciones en redes sociales, Sinayogo aseguraba tener poderes para influir en el destino del seleccionado y solicitaba donaciones para realizar rituales que, según él, llevarían a Malí al título.

De acuerdo con fuentes locales, el acusado logró recaudar más de 22 millones de francos CFA, cifra equivalente a cerca de 39 mil dólares. La promesa de la consagración generó una ola de entusiasmo entre aficionados, quienes confiaron en la supuesta capacidad espiritual del autoproclamado marabú.

Sinayogo Sinayoko | Captura de pantalla

Sin embargo, su relato comenzó a desmoronarse cuando trascendió que Sinayogo no tenía antecedentes como líder espiritual. Según un creador de contenidos cercano a su entorno, el detenido era conocido previamente como activista político y se habría proclamado marabú de manera repentina para aprovechar el fervor generado por el torneo.

La eliminación que desató el escándalo

La situación explotó el viernes, cuando Malí fue eliminado de la Copa Africana tras caer 1-0 frente a Senegal en los cuartos de final. La derrota desató la indignación de quienes habían contribuido económicamente, al considerar que habían sido engañados por falsas promesas.

Tras el encuentro, un grupo de personas se dirigió al domicilio de Sinayogo, lo que obligó a la intervención de la policía, que evacuó al hombre para evitar que el conflicto escalara. Al día siguiente, fue detenido formalmente y puesto a disposición de la brigada de lucha contra la ciberdelincuencia.

Malí no logró trascender en el campeonato | AP

Las autoridades investigan el caso como una estafa cometida a través de plataformas digitales. “El charlatanismo está penado por la ley en Malí”, explicó un responsable del área, quien reconoció que intervenir antes habría sido complejo debido al clima de euforia que rodeó al equipo durante su participación en la Copa Africana.