League of Legends: Arctic buscará volver a la senda del triunfo ante Kings of the North

La semana 7 de la División de Honor de League of Legends representa no solo la penúltima semana de la fase regular, sino dos jornadas claves de cara a los Playoffs, algunos equipos podrían confirmar su lugar en la postemporada y otros despedirse de toda aspiración a la misma.

El rendimiento de un par de equipos nos obliga a tenerlos en la mira, pues tendrán enfrentamientos que pondrán a prueba lo bien que están desempeñándose en la Grieta del Invocador: Naguará que se ha afianzado en la tabla media y We Talent que busca plantarle cara a LDM y ser considerado protagonista.

El otro frente que no podemos perder de vista es el de Atomic, Respawn y The Kings, escuadras que pelean por el último cupo en los playoffs. La escuadra de Atomic tiene un aparente trámite sencillo ante Janus, por otro lado, Respawn se enfrenta a The Kings, buscando mantenerse vivos en la pelea por los Playoffs, The Kings con dos triunfos de ventaja en la tabla de clasificación.

La jornada 14 en la Grieta del Invocador del mejor competitivo mexicano:

18:00 hrs - Respawn Esports vs. The Kings: Duelo directo y muy parejo por un cupo en los playoffs.

19:00 hrs - Janus Esports vs. Atomic México: Los de Janus no se dan por vencidos y buscan su primer triunfo, Atomic busca no separarse de la zona de playoffs.

20:00 hrs - Team Aze vs. Naguará: Partida interesante, dos equipos sólidos y que podríamos ver enfrentarse en playoffs.

21:00 hrs - Arctic Gaming vs. Kings of the North: Los de Arctic buscan reponerse de dos derrotas honorables pero dolorosas, y KON a mantener su velita encendida.

22:00 hrs - LDM Esports vs. We Talent: Un gran duelo, dos escuadras con mucha ambición, LDM de mantener la supremacía y We Talent por ser considerado protagonista.