Fórmula 1: 'F1' es nominada a Mejor Película en los Oscar 2026

La Academia ha revelado las candidaturas para la entrega de los Premios Oscar 2026 y la gran sorpresa ha sido la irrupción de F1, cinte protagonizada por Brad Pitt y producida por Lewis Hamilton, en la categoría reina de Mejor Película.

Este reconocimiento marca un hito histórico para el cine de deportes, consolidando al filme dirigido por Joseph Kosinski como uno de los largometrajes más influyentes del último año.

Cartel de la película F1

F1 brilla con cuatro nominaciones

Además de competir por la estatuilla dorada a la mejor cinta del año, F1 ha logrado asegurar otras tres nominaciones en categorías técnicas que muestran la tremenda producción realizada en los circuitos reales de la máxima categoría.

La película también buscará el triunfo en los grupos de Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales, categorías donde se reconoce la innovadora técnica de filmación que permitió capturar la velocidad real de los monoplazas sin depender excesivamente de la generación de imágenes por computadora.

Lewis Hamilton en el estreno de F1 | X: @F1

¿De qué trata la película F1?

La historia de la película se centra en Sonny Hayes, interpretado por Brad Pitt, un veterano piloto que decide abandonar su retiro tras décadas de ausencia en la competición.

Hayes es convocado por un antiguo amigo y dueño de escudería para actuar como mentor de una joven promesa del automovilismo, Joshua Pearce, a quien da vida Damson Idris. Juntos deben enfrentarse al desafío de sacar a flote al equipo APXGP, una escuadra ficticia que compite contra gigantes de la vida real como Red Bull y Mercedes, en una trama que explora el sacrificio personal, el peso del legado y la adrenalina constante que define el estilo de vida en el paddock.

Brad Pitt (Sonny Hayes) y Damson Idris (Joshua Pearce) durante el rodaje | AP

Los rivales de F1

F1 competirá en la terna de Mejor Película frente a competidores de gran peso Sinners (Ryan Coogler), Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson), Frankenstein (Guillermo del Toro), Hamnet (Chloé Zhao), Marty Supreme (Josh Safdie), Bugonia (Yorgos Lanthimos), El agente secreto (Kleber Mendonça Filho), Valor sentimental (Joachim Trier) y Sueños de trenes (Clint Bentley).

Con una recaudación que superó los 630 millones de dólares durante su paso por las salas, la película llega a la gala del próximo 15 de marzo con la posibilidad de convertirse en la gran sorpresa de la noche.