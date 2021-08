Akemi Yokohama sobre duelo vs Rayadas: 'Me quedé con ganas de jugar otro Clásico regio'

Si alguien sabe lo que es enfrentar a Rayadas es Akemi Yokohama. Y es que la actual jugadora de Pumas se formó en Tigres y por ello conoció perfecto lo que es jugar ante Monterrey, y por ello este lunes que Universidad recibe al cuadro regio en CU, será un partido especial para la defensora auriazul.

“Muchas veces me quedé con las ganas de entrar a otro clásico (regio) porque tiene mucho que no juego uno, pero verlo de afuera te deja enseñanza y aprendizaje. Y ya tengo ideas de lo que quiero hacer en el juego, pero también tengo que juntar mis ideas con las de Karina (la entrenadora) y mis compañeras.

“Pero ya hablando entre compañeras y que también hay algunas que fueron de Rayadas, lo platicamos cómo jugaríamos, qué ven, como que ya se tiene, tengo cierto aprendizaje de cuando jugué en Tigres y no sé cómo lo vaya a plantear ‘Kari’, pero ya tengo una idea de cuál es nuestra área de oportunidad”, dijo a RÉCORD la jugadora de descendencia japonesa, quien apuntó que “a mí no se me olvida la primera Final (entre Rayadas y Tigres), fue una euforia total, el futbol en Monterrey se vive de una forma muy pasional y espero vivirlo acá”.

Finalmente, ‘Yoko’, quien llegó a Universidad para este torneo, reiteró su compromiso con la escuadra felina, de la que está segura que tendrá buenos resultados.

“Pumas siempre ha sido un equipo muy competitivo y este no va a ser la excepción, vamos a tratar de ganarle a quién se pare enfrente, no nos importa si es el último o el primero de la tabla, siempre vamos a dar lo mejor de nosotras, y es lo que van a tener de Pumas este torneo”, expresó.

