Bruno Valdez: 'Cuerpo médico y técnico de América manejaron muy bien mi recuperación'

El regreso de Bruno Valdez con el Primer Equipo del América se alargó un mes más con la finalidad de darle el tiempo adecuado y que el jugador pudiera volver a pisar una cancha primero con la categoría Sub 20 para retomar el ritmo futbolístico, hecho que el paraguayo agradeció ya que consideró que eso le permitió volver al cien por ciento a Primera.

“Desde un mes antes la verdad es que ya me sentía muy bien, pero me hacía falta el ritmo futbolístico y la verdad es que lo manejaron muy bien el Cuerpo Médico y Técnico porque hoy en día ya estoy jugando sin ninguna molestia”, confirmó el defensor para la cadena TUDN.

“Me costó un poco mentalizarme porque ya quería regresar a jugar con el Primer Equipo, pero sabía que no podía hacer eso, tenía que pasar pruebas y etapas en las que yo tenía que ver cómo estaba. En la Sub 20 es mucho más dinámico que en Primera, pero tampoco está muy lejos”, añadió.

Asimismo, Valdez reconoció que durante su rehabilitación contactó a otros futbolistas que sufrieron la misma lesión para poder saber cómo lo habían superado.

“Conversé con varios compañeros a los que desgraciadamente les pasó lo mismo y me decían que yo sería el único en saber como estoy, y yo me propuse jugar ya cuando no tuviera ninguna molestia, ni nada muscular para poder estar al cien por ciento y en cada jugada dividida me propuse entrar fuerte como es mi estilo de juego y por fortuna sin ninguna molestia”, finalizó Bruno Valdez.

