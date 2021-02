Félix Torres: ¿Cómo inició el altercado ante Atlético San Luis?

Un 'detonante' que manchó al balompié mexicano. Luego de que el defensa ecuatoriano de Santos, Félix Torres, reveló que fue víctima de racismo durante el descalabro de los Guerreros ante el Atlético de San Luis en la Jornada 7 del Guardianes 2021, fueron divulgados diversos metrajes que muestran cómo se provocó el conato de bronca que terminó con una discriminación racial.

Durante las 'evidencias', se puede observar cómo durante el tiempo de compensación, el zaguero fue 'víctima' de desesperación por ir abajo en el marcador.

Luego de que la esférica abandonó el campo tras una jugada al ataque, Félix Torres se acercó a la banda para pedirle a un balonero la redonda; sin embargo, al ser ignorado por el joven que buscaba ganar tiempo a favor de su equipo, el ecuatoriano le arrebató la pelota y lo empujó.

Todo inicia cuando Torres corre hacia al balonero lo empuja y la banca de Atlético de San Luis brinca ante esta acción y se viene la de Caín y Abel, mal, mal todo. pic.twitter.com/UDAVF90DWW — Paulina Benavente (@pbenaventeg) February 19, 2021

Tras esta acción y al estar en los linderos de la banca local, los jugadores tuneros salieron a la defensa del afectado, lo que terminó entre empujones e insultos para el defensor de los Guerreros.

Es importante recordar que tras esta 'gresca', Adonai Escobedo optó por expulsar al delantero de los tuneros, Diego Pineda, y a Félix Torres.

Finalmente, durante la rueda de prensa tras el cotejo, Matheus Doria alzó la voz por un compañero y pidió un fin a este tipo de ofensas arcaicas, queja a la que también se unió Alejandro Irarragorri, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi.

"No se puede permitir que gente de afuera influencie y que haya racismo. Mi compañero Félix Torres está llorando en el vestidor, no puede pasar en ningún lado, por favor revisen las cámaras, hubo actos de racismo, todos somos iguales, eso ya quedó, es antiguo, venimos a hacer nuestro trabajo y los de afuera no pueden hacer eso", expresó Doria.

"NO AL RACISMO, entrar al vestidor y ver a un jugador llorando por los insultos recibidos es realmente lamentable", agregó Irarragorri.

