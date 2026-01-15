‘Buen debut’: Gerard Piqué manda mensaje al Real Madrid tras su derrota en Copa del Rey

El Real Madrid vivió uno de los episodios más bochornosos en su historia, luego de caer 3-2 ante el equipo del Albacete en los Octavos de Final de la Copa del Rey, causando los mensajes de burla de cientos de aficionados, incluyendo un par de mensajes por parte de un viejo conocido, Gerard Piqué.

¿Qué dijo Piqué?

A través del chat de Twitch en la Kings World Cup, el presidente de la liga de futbol de creadores de contenido más grande del mundo, mandó un mensaje para el equipo Merengue y su nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa, mismo que le dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos.

“Buen debut del nuevo Madrid”, escribió el presidente de la Kings League a través del chat de la red social en relación al debut de su ex rival en cancha durante su etapa como futbolista.

Rápidamente el mensaje fue de lo más comentando en Twitch y posteriormente en el resto de las redes sociales, pues las palabras el campeón del mundo en 2010, reavivaron la llama de la revalidada que existió entre él y Arbeloa, cuando defendían los colores blancos y blaugranas respectivamente.

Sube y baja Merengue

Mientras Gerard Piqué vive un gran momento como presidente de la Kings League, incluida su participación en la King’s World Cup de Brasil, el Real Madrid, ahora de Álvaro Arbeloa, parece vivir momentos de alta tensión.

Arbeloa llegó al banquillo blanco solo un par de días antes del duelo del Real Madrid ante el Albacete, esto gracias a la caída del equipo en la Supercopa de España ante el Barcelona, lo que provocó la sustitución del entonces entrenador, Xabi Alonso.

Con las recientes derrotas en los torneos de España, las especulaciones y el cambio repentino de entrenador, el equipo de Valdebebas tendrá que darle vuelta a la página y buscar soluciones de cara a su próximo compromiso ante el Levante, correspondiente a la Jornada 20 de LaLiga.