Partidos de hoy jueves 15 de enero

Las acciones continúan rumbo a las jornadas del fin de semana

Barcelona en Supercopa
Barcelona en Supercopa | AP
Aldo Martínez
14 de Enero de 2026

Rumbo al tercer fin de semana del 2026, las acciones del deporte continúan dando de qué hablar, pues con las segundas etapas de las grandes ligas como: Serie A y Bundesliga, además de los Octavos de Final de la Copa del Rey, se espera que sea un jueves lleno de emociones.

Serie A I AP

Futbol

La jornada del jueves tiene como protagonista el deporte del balompié, iniciando en Alemania con el fin de la Jornada 17, la cual trae el último encuentro entre el Augsburg vs FC Union Berlin, desde el WWK Arena.

  • Augsburg vs FC Union Berlin – 13:30 h | SKY Sports
Augsburg en Bundesliga I AP

El día continúa con la Jornada 20 de la Serie A, con un par de juegos previos al fin de semana; iniciando en Verona con el duelo entre Hellas Verona vs Bologna y concluyendo con el Como 1907 vs AC Milan, desde el Stadio Giuseppe Sinigaglia.

  • Hellas Verona vs Bologna – 11:30 h | Disney+ Premium
  • Como 1907 vs AC Milan – 13:45 h | Disney+ Premium / ESPN 3
AC Milan en Serie A I AP

Finalmente las acciones concluyen en el viejo continente con los dos juegos de Octavos de Final de la Copa del Rey, la cual trae a grandes equipos y que prometen espectáculo desde el pitido inicial hasta el final. Comenzando con el Racing Santander vs FC Barcelona y terminando con el Burgos CF vs Valencia CF.

  • Racing Santander vs FC Barcelona – 14:00 h | SKY Sports
  • Burgos CF vs Valencia CF – 14:00 h | SKY Sports
Barcelona campeón I AP

Por último, desde Brasil, la Kings World Cup llega a su penúltima etapa con los juegos de semifinal, donde la Selección Mexicana será el protagonista de uno de los dos juegos, teniendo como rival al anfitrión.

  • México vs Brasil – 16:00 h | Twitch: Kings League / YouTube: Kings League / Disney+ (Premium)

Basquetbol

El baloncesto llega a la parte media de la temporada regular, desde el formato tradicional de la NBA hasta su edición inferior con la NBA G League (liga menor de baloncesto desarrollo patrocinada y organizada por la NBA).

NBA

  • Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers  – 18:00 h | NBA League Pass / Disney+ Premium / ESPN
  • Denver Nuggets vs Dallas Mavericks – 20:30 h | NBA League Pass / Disney+ Premium / ESPN

NBA G League

  • Rio Grande Valley Vipers vs Mexico City Capitanes – 20:00 h | Disney+ Premium / ESPN 2
NBA I AP

