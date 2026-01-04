Inter de Milán vs Bologna EN VIVO Serie A Jornada 18

El Inter de Milán y el Bologna se verán las caras este fin de semana en el césped del estadio Giuseppe Meazza. El encuentro corresponde a la fecha 18 de la Serie A y representa una oportunidad de oro para el cuadro local. Los dirigidos por Simone Inzaghi desean mantener su paso firme en la parte alta para recuperar el trono del futbol italiano.

La escuadra nerazzurra llega a este compromiso con un presente envidiable dentro del certamen doméstico tras superar sus dudas iniciales de la campaña. El equipo solo ha conocido la victoria desde aquel tropiezo sufrido ante su máximo rival, el AC Milán, hace ya varios meses atrás. Esta consistencia les permite soñar despiertos con el título del Scudetto al finalizar el año.

En su última presentación liguera, el Inter logró derrotar 1-0 al Atalanta en una visita que resultó sumamente complicada para sus intereses deportivos. Con este resultado positivo, los de Lombardía sumaron cuatro triunfos de forma consecutiva para confirmar que atraviesan su mejor momento futbolístico. La solidez defensiva se ha convertido en el pilar fundamental del esquema táctico interista.

Por el contrario, el elenco Rossoblú aterriza en Milán con la urgencia de romper una inercia negativa que los ha perseguido recientemente en la liga. El cuadro visitante no ha logrado buenos resultados en las últimas fechas y su funcionamiento colectivo ha dejado muchas dudas. Los aficionados esperan una reacción valiente para no caer en la zona baja.

Los denominados Felsineos vienen de igualar 1-1 frente al Sassuolo, lo que significa que acumulan cuatro jornadas sin conocer el sabor de la victoria. A pesar de este bache, el punto obtenido les permitió mantenerse a un solo paso de la zona media de la clasificación general. El plantel busca recuperar la memoria futbolística que mostraron al inicio del torneo.

Este enfrentamiento posee un tinte especial de revancha para los locales debido a lo ocurrido el pasado 19 de diciembre de 2025. En aquella ocasión, el Bologna eliminó al Inter en las semifinales de la Supercopa de Italia mediante los lanzamientos desde el punto penal. Los jugadores nerazzurros guardan esa espina clavada y quieren demostrar su jerarquía en su territorio.

El Inter apostará por el peso de su localía y la contundencia de sus atacantes para inclinar la balanza a su favor desde el inicio. Inzaghi sabe que no puede subestimar a un oponente que ya demostró tener la capacidad de hacerles daño en duelos de eliminación directa. La concentración será la clave para evitar otra sorpresa desagradable ante su público fiel.

Se espera que el estadio presente una gran entrada para apoyar al equipo que marcha con paso de campeón en esta temporada 2025-2026. Los tres puntos en disputa son vitales para sostener la ventaja sobre sus perseguidores más cercanos en la tabla de posiciones. La batalla en el Giuseppe Meazza promete emociones fuertes y un futbol de alta escuela.