Chelsea vs Pafos FC EN VIVO Champions League Jornada 7

Stamford Bridge vuelve a encender las luces de la UEFA Champions League en una noche que puede marcar el rumbo de más de un proyecto. En la ronda 7 de la fase de Liga, el Chelsea recibe al Pafos FC en un duelo cargado de presión, expectativas y realidades muy distintas, pero con un mismo objetivo: seguir con vida en Europa.

Con solo dos jornadas restantes en la temporada regular, cada punto pesa como oro. Los visitantes llegan a Londres con la ilusión intacta y la ambición de seguir sorprendiendo en su histórica primera participación en la Copa de Campeones. Para ellos, competir ya no es suficiente: ahora buscan trascender.

Del lado local, el escenario es de urgencia. Chelsea se encuentra fuera de los primeros ocho puestos y necesita una recta final perfecta para aspirar a la clasificación directa a los Playoffs. La exigencia es máxima y el margen de error prácticamente inexistente.

El duelo se convierte así en una prueba de carácter. Para los Blues, ganar en casa es obligatorio; para el conjunto chipriota, sumar en Stamford Bridge sería otro capítulo inolvidable en su joven historia.

Un partido con presión y sueños opuestos

El equipo dirigido por Liam Rosenior encara este compromiso con la obligación de “rascar” la mayor cantidad de puntos posibles. Chelsea se ubica en la decimocuarta posición y sabe que no solo debe vencer al Pafos FC, sino también imponerse en su siguiente partido ante el Napoli si pretende meterse entre los ocho mejores de la fase de Liga.

Pese al reciente descalabro frente al Arsenal, Rosenior comienza a darle otra cara al equipo. La victoria 2-0 ante el Brentford devuelve confianza y sensaciones positivas, aunque el técnico inglés debuta en Champions bajo un contexto de alta exigencia: solo la victoria es aceptable ante su gente.

Enfrente aparece un rival sin complejos. El Pafos FC, club fundado en 2014, vive un crecimiento acelerado que hoy lo tiene disputando su primera Champions League. Hace tres jornadas sorprende al vencer al Villarreal como local, resultado que le permite escalar posiciones y colocarse muy cerca del repechaje.