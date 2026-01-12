Cristiano Ronaldo no está asegurado para venir a la reinauguración del Estadio Banorte

Cada vez falta menos para que México se enfrente a Portugal en lo que será la reinauguración del Estadio Banorte, aunque con el paso de los días, cada vez sé ve más lejos que la selección lusitana venga con Cristiano Ronaldo.

Este lunes, en la segunda semana del mes de enero, los rumores sobre la posible ausencia de Cristiano Ronaldo en la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula han incrementado considerablemente.

Cristiano Ronaldo | AP

Ivar Sisniega, Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, explicó al inicio de esta semana la razón por la cual Cristiano Ronaldo podría no estar en la Ciudad de México a finales del próximo mes de marzo.

La Selección de Portugal, por política interna, decidió no poner cláusulas de participación para Cristiano Ronaldo en ninguno de sus contratos para partidos amistosos, siendo esta la razón por la cual CR7 podría no venir a México, a pesar de ser Fecha FIFA.

Cristiano Ronaldo | AP

Portugal tiene dos partidos asegurados para finales de marzo, la única Fecha FIFA antes del arranque de la Copa del Mundo, primero en la Ciudad de México y después en Estados Unidos, para enfrentar a la selección norteamericana.

Cristiano Ronaldo se perdió el último juego de las eliminatorias de UEFA tras salir expulsado ante Irlanda, FIFA solo impuso un juego de sanción, mismo que cumplió contra Armenia y podría jugar los amistosos de marzo.

El delantero portugués ha marcado gol en los últimos cinco partidos que ha disputado con su selección, con su equipo (Al-Nassr) marcó en el último encuentro, acercándose, cada vez más, a los 1000 goles.

Los trabajos siguen en las afueras y en el interior del Estadio Banorte, esperando poder entregar el inmueble antes de la Fecha FIFA de marzo.