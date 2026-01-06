Lecce vs Roma EN VIVO Serie A Jornada 19

La Serie A entra en un momento clave de la temporada y la decimonovena jornada, última de la primera vuelta y disputada a mitad de semana, ofrece un duelo que despierta interés tanto por contexto como por urgencias. Lecce recibe a la Roma en el Estadio Via del Mare, en un partido que pone frente a frente a dos equipos con realidades distintas, pero con la necesidad compartida de sumar.

El conjunto salentino llega con el ánimo reforzado tras firmar un empate de alto valor en su visita a Turín. Frente a la Juventus, Lecce mostró carácter, orden y una gran actuación de su guardameta, elementos que le permiten competir ante uno de los gigantes del campeonato italiano y regresar a casa con un punto que sabe a victoria.

En ese compromiso, Banda abrió el marcador y confirmó su buen momento ofensivo, mientras que McKennie igualó para los locales. Sin embargo, el momento decisivo llegó desde los once pasos, cuando Falcone se conviertió en figura al detener un penalti ejecutado por David, acción que es ampliamente destacada en redes sociales y medios deportivos italianos.

Con ese impulso reciente, Lecce afronta el cierre de la primera vuelta con la intención de hacerse fuerte en casa y consolidar su proyecto, apoyado por una afición que convierte el Via del Mare en un escenario complicado para cualquier visitante.

Roma busca reaccionar lejos de casa

Del otro lado, la Roma atraviesa un tramo irregular del campeonato y llega a este encuentro tras sufrir su séptima derrota en dieciocho partidos de Liga. El revés más reciente ocurre en Bérgamo, donde el equipo capitalino cayó ante el Atalanta en un duelo que se definió muy temprano.

La anotación de Scalvini en los primeros minutos condicionó todo el desarrollo del partido y dejó sin respuesta a los giallorossi, que no logran imponer su juego ni capitalizar la narrativa del “golpe del ex” frente a Gian Piero Gasperini. La derrota reavivó las críticas y aumenta la presión sobre el plantel.