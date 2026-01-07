Parma vs Inter de Milán EN VIVO Serie A Jornada 19

La Serie A avanza hacia una jornada determinante y el Ennio Tardini se prepara para recibir un partido cargado de tensión. Este miércoles 7 de enero, el Inter visita a Parma en un duelo correspondiente a la fecha 18, con el liderato en juego y la presión al máximo para ambos conjuntos.

Los Nerazzurri encabezan la clasificación del Calcio, pero la ventaja es mínima. Con apenas un punto de diferencia sobre los Rossoneri y dos respecto a los Partenopei, el margen de error es inexistente en un campeonato que se perfila cerrado hasta el final.

El presente del equipo milanés invita al optimismo. Inter llega impulsado por dos victorias consecutivas: un sólido 3-1 como local ante Bologna y un triunfo trabajado por 1-0 en su visita a Atalanta, resultados que refuerzan la confianza del plantel y el respaldo de la afición.

Del otro lado, los Ducali encaran el compromiso con objetivos más urgentes. Parma necesita sumar para mantenerse alejado de la zona de descenso, de la que hoy escapa por seis puntos, y sabe que hacerse fuerte en casa es clave para sostener la categoría.

Recuerdos recientes y cuentas pendientes

Parma muestra señales de recuperación en las últimas fechas. El empate 1-1 frente a Sassuolo y la victoria 1-0 ante Fiorentina en el Tardini reflejan un equipo competitivo, que busca orden y eficacia para seguir sumando en un calendario exigente.

El antecedente inmediato entre ambos añade un condimento especial. El 5 de abril pasado, en este mismo estadio, igualaron 2-2 en un partido vibrante. Matteo Darmian y Marcus Thuram adelantan a los Nerazzurri, pero Adrián Bernabé y Jacob Ondrejka sellan el empate para los locales.