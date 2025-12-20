Juventus vs Roma EN VIVO Serie A Jornada 16

Este sábado, el Allianz Stadium de Turín se vestirá de gala para recibir uno de los enfrentamientos más vibrantes del futbol italiano. En el marco de la Jornada 16 de la Serie A, la Juventus se medirá ante la Roma en un duelo directo por los puestos de privilegio de la clasificación.

Ambos equipos llegan tras victorias sufridas en la fecha anterior, lo que añade una dosis extra de tensión a un choque que podría redefinir la zona de Champions League antes del cierre de año.

La Juventus ocupa actualmente la quinta posición con 26 puntos, producto de 7 victorias, 5 empates y 3 derrotas. El conjunto bianconero viene de sumar tres puntos vitales tras vencer por la mínima diferencia (1-0) al Bologna.

Aunque su paso ha sido algo irregular en las últimas semanas (registrando un empate y una derrota antes de su reciente triunfo), la Vecchia Signora mantiene una racha imponente en casa, permaneciendo invicta en sus últimos siete partidos de liga como local.

Por su parte, la Roma llega a Turín en un gran momento de forma, situada en la cuarta plaza con 30 unidades. Con un registro de 10 victorias y 5 derrotas, los dirigidos por Gian Piero Gasperini han demostrado ser un equipo letal pero polarizado, ya que curiosamente no han empatado ni un solo encuentro en lo que va del torneo.

Su victoria más reciente ante el Como (1-0) les permitió mantenerse en la pelea directa por el liderato, acechando de cerca a Inter, Milan y Napoli.

Al analizar los antecedentes directos, la paridad ha sido la nota dominante en los últimos tiempos. Juventus y Roma han empatado sus últimos tres enfrentamientos por Serie A (1-1 en abril de 2025, 0-0 en septiembre de 2024 y 1-1 en mayo de 2024).