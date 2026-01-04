Nicolás Tagliafico recibe brutal patada en el pecho durante el Lyon vs Mónaco

Nicolás Tagliafico brilló en la victoria del Olympique de Lyon ante Mónaco por 3-1. El defensor argentino resultó fundamental en el esquema táctico del entrenador durante la Jornada 17 del certamen francés. Su despliegue físico por la banda izquierda permitió que el conjunto local dominara las acciones ofensivas desde el inicio.

Tagliafico con Olympique Lyon | AP

La primera intervención decisiva del lateral ocurrió mediante un tiro de esquina ejecutado con gran precisión. Tagliafico logró anticipar a toda la defensa rival en el primer palo para asistir de cabeza al atacante Pavel Sulc. Esta jugada rompió la paridad inicial y demostró la enorme inteligencia táctica que posee el ex jugador de Independiente.

Durante el segundo tiempo, el argentino mantuvo su protagonismo constante a pesar de la presión ejercida por el equipo visitante. Tras una proyección individual, el defensor asistió al brasileño Abner Vinícius para extender la ventaja en el marcador. Esta acción representó la tercera asistencia del futbolista albiceleste en lo que va de la actual campaña europea.

¿Qué le pasó a Nicolás Tagliafico?

El encuentro tuvo un momento de máxima tensión tras una infracción violenta por parte del mediocampista Mamadou Coulibaly. El jugador del Mónaco impactó con una plancha directa sobre el pecho y el cuello del defensor de la Selección Argentina. Esta acción desmedida provocó la expulsión inmediata del volante, quien previamente había anotado el empate transitorio.

A pesar del fuerte golpe recibido, Tagliafico mostró una notable resistencia física y continuó en el campo de juego. El defensor permaneció varios minutos tendido sobre el césped mientras los médicos del club realizaban las revisiones pertinentes de salud.

En acción | AP

Panorama del Olympique de Lyon

La victoria permite que el Olympique de Lyon escale hasta la quinta posición de la tabla con 30 puntos. El equipo francés se ubica ahora en puestos de clasificación directa para las próximas competencias de carácter internacional. El desempeño del lateral argentino cosecha elogios por parte de la prensa local y de los aficionados franceses.

El calendario próximo para el conjunto del defensor incluye un duelo decisivo frente al Lille en la Copa de Francia. Posteriormente, el equipo deberá retomar su camino en la liga local cuando visite al Stade Brestois en condición de visitante.

Este triunfo confirma el buen presente del equipo y consolida la figura del argentino como un referente del plantel. Las estadísticas individuales del defensor reflejan un compromiso total tanto en la marca como en la generación de peligro ofensivo.

En juego | AP



