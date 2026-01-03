Premier League: ¿Cuándo y dónde ver el Manchester City vs Chelsea? EN VIVO

Con el arranque del 2026 también llega la reanudación de las mejores ligas del mundo, principalmente la Premier League, la cual reanudó sus acciones correspondientes a la Jornada 20, trayendo el duelo entre el Manchester City vs Chelsea, desde el Etihad Stadium.

Duelo de Premier League I AP

¿Cómo llega el City?

El Manchester City afronta uno de los duelos más importantes de su temporada, mismo que significa el reto de recuperar la segunda posición de la liga inglesa y su segundo partido del año, luego de conseguir un empate a ceros ante el Sunderland.

El equipo de Pep Guardiola llega a este compromiso con un total de 41 unidades, juntando un total de 13 victorias, dos empates y cuatro derrotas, logrando una racha de cuatro victorias y un empate en los últimos cinco partidos de la temporada.

Jornada 19 Premier League I AP

¿Cómo llega el Chelsea?

Por otro lado, el equipo de los Blues no solo busca entrar en puestos de Champions League, sino que también necesita alejarse del Manchester United que tiene los mismo puntos.

El Chelsea llega tras sumar un total de 30 puntos, obtenidos tras conseguir ocho victorias, seis empates y cinco derrotas. Los campeones del Mundial de Clubes llegan con una racha de una derrota, tres empates y una victorias en sus últimos cinco enfrentamientos, el más reciente un empate ante el Bournemouth.

Chelsea vs Bournemouth I AP

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron?

La última vez que estas dos grandes franquicias del futbol mundial se vieron las caras fue en la Jornada 23 de la temporada 24/25, cuando el City derrotó 3-1 al equipo del Chelsea. Por su parte, en sus últimos cinco enfrentamientos, la ventaja la lleva el equipo de Guardiola, con tres victorias y dos empates.

¿Cuándo y dónde ver el Manchester City vs Chelsea?

FECHA:

HORA:

LUGAR:

TRANSMISIÓN: