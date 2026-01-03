Una ayudadita: Joan García empujó a Gerard Martín para tapar un disparo ante el Espanyol

El conjunto de Barcelona, dirigido por Hansi Flick, consiguió una agónica victoria en el Derbi de Barcelona ante Espanyol, desde la cancha del RCDE Stadium, teniendo como protagonistas al guardameta serbio, Marko Dmitrović, para los locales y al español, Joan García, para los visitantes.

Derbí de Barcelona I AP

¿Una mano?

El juego que no vio gol hasta los últimos cinco minutos de partidos si estuvo lleno de mucha acción y emociones en ambos lados, sin embargo, fue el Espanyol el equipo que más propuso durante los 90 minutos, llenando de peligro el área de Joan García, aunque hubo una jugada en especial que llamó la atención de los fanáticos.

Joan García vs Espanyol I AP

Durante un par de embates ofensivos por parte del Espanyol en la portería culé, el defensor Gerad Martin dejó vivo un rebote en el área chica, por lo que Pere Milla se lanzó con todo a rematar el balón. García al darse cuenta que su compañero no llegaría a la pelota, terminó por empujarlo y de este modo tapar el disparo.

Tras el disparo, Martín y Milla terminaron por chocar en el piso por la inercia de la jugada, sin embargo, ambos salieron ilesos y no pasó a mayores, de igual manera, García solo le dio un palmada a su defensor y ambos continúan con el partido.

Joan García vio que Gerard Martín no iba a poder llegar al balón así que le empujó para que pudiera tapar el disparo del jugador del Espanyol. Qué grande.🤣pic.twitter.com/cRIM0nFkOK — -1899- (@_Futbolero_) January 3, 2026

Más líder que nunca

La jugada de García no solo significó evitar el que pudo ser el gol de la derrota del Barca, sino que también ayudó a la victoria de su equipo, el cual se llevó la victoria por un marcador de 0-2, con goles de Lewandowski y Dani Olmo en los últimos seis minutos de partidos.

Tras el resultado, el equipo de Barcelona estrena el año 2026 con una victoria que lo afianza en la parte alta de la Tabla General de LaLiga, dejándolo a siete puntos del Real Madrid, aunque este último aún tiene su juego de la Jornada 19.

Además de reafirmar su liderato de la Liga de España, los blaugranas también sumaron una racha de nueve juegos con nueve victorias de manera consecutiva, convirtiéndose en el equipo con mayor porcentaje en cuanto a diferencia de goles (36).