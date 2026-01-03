LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Real Betis?

El Real Madrid jugará el último partido de LaLiga antes de viajar para encarar los encuentros de la Supercopa de España, donde se enfrentará al Atlético de Madrid

El Real Madrid se enfrentará al Real Betis este domingo en LaLiga
El Real Madrid se enfrentará al Real Betis este domingo en LaLiga
Marcos Olvera García
3 de Enero de 2026

Este domingo, el Real Madrid se enfrentará al Real Betis en el partido que significaría mantenerse cerca del FC Barcelona en la pelea por el liderato en el futbol español.

El cuadro merengue tendrá su primer encuentro del 2026 tras terminar el año calendario como segundos de la tabla, en los últimos cinco partidos de liga, el Real Madrid ha ganado tres, han empatado en una ocasión y tienen una derrota.

Por su parte, el Real Betis tiene dos victorias, dos empates y una derrota, frente al FC Barcelona, lo que los tiene en la sexta posición del campeonato ibérico.

Real Madrid quiere irse a la Supercopa de España cerca del FC Barcelona, que ganó este sábado tras enfrentarse al RCD Espanyol en el Derbi de Cataluña.

Con un partido menos, el Real Madrid es segundo en LaLiga a siete puntos de diferencia del club dirigido por Hans Dieter-Flick, el merengue busca cortar diferencias y quedar a cuatro unidades.

El Real Madrid se enfrentará el próximo jueves 8 de enero al Atlético de Madrid, partido que se jugará en el King Abdullah Sports City en la ciudad de Yeda, en Arabia Saudita.

¿Cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Real Betis?

Día:Domingo 4 de enero
Lugar:Santiago Bernabéu
Hora:09:15 a.m.
Transmisión:Izzi, SKY Sports

