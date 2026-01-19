América ingresará protesta formal a la Liga MX por arbitraje de Luis Enrique Santander

Las Águilas del América sigue sin poder ganar en el Clausura 2026, tras empatar sin anotaciones ante Pachuca, aunado al momento deportivo el equipo se ha sentido perjudicado especialmente tras el trabajo realizado de Luis Enrique Santander en el Hidalgo.

Liga MX l IMAGO7

Y es que, durante el encuentro ocurrieron dos jugadas destacables que causó polémica por las decisiones del colegiado, una de ellas en la primera parte cuando Brian Rodríguez cayó sobre el terreno de juego debido a un contacto de Eduardo Bauermann.

Ante esto, de acuerdo con ESPN, el Club América lanzará una protesta formal ante la Liga MX debido al trabajo realizado por Luis Enrique Santander además del VAR, que estuvo a cargo de Fernando ‘Curro’ Hernández, otro silbante que ha tenido antecedentes negativos.

Luis Enrique Santander l IMAGO7

¿Era penal sobre Brian Rodríguez?

Brian Rodríguez, atacante uruguayo, levantaría la primera polémica en la primera parte cuando terminó cayó dentro del área grande, que no se sancionó como penal, ante la imagen de la transmisión que dejaba ver un contacto por parte de Eduardo Bauermann.

Las repeticiones evidenciaron un contacto en la pierna de apoyo que terminó por desequilibrar al uruguayo, sin embargo, Luis Enrique Santander decidió no señalar la pena máxima generando una posible revisión del VAR que tampoco llegó.

La molestia se hizo evidente en el banquillo de André Jardine, especialmente porque el VAR tampoco intervino para recomendar una revisión en el monitor. Esta omisión fue interpretada por el entorno azulcrema como una muestra de inconsistencia en el uso de la tecnología arbitral, situación que volvió a poner al América en el centro de la polémica.

Brian Rodríguez l IMAGO7

América sigue sin ganar

Dos empates, una derrota y cero goles. America sigue sin levantar en el arranque del Clausura 2026 y además de hundirse en la clasificatoria, el equipo de André Jardine ha firmado el peor arranque en la historia del equipo en torneos cortos, ratificando su mal momento.

Las Águilas empataron sin goles ante Pachuca en duelo correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2026. Con esto, el equipo azulcrema suma solo dos puntos en las primeras tres fechas, situación que los coloca en la 15ta posición, solo por arriba de equipos como Querétaro, Mazatlán y Santos.