"La calidad de André sigue igual": Gustavo Leal defiende el mal momente de Jardine con América

El nuevo director técnico de Tlaxcala FC y antiguo auxiliar de André Jardine, Gustavo Leal, analizó la actualidad del Club América tras su irregular inicio en el torneo. En entrevista para Fox Sports, el estratega brasileño mostró plena confianza en la capacidad de su compatriota para revertir los resultados negativos de las primeras jornadas.

André Jardine y Gustavo Leal en el Estadio Azteca | IMAGO7

Confianza en André Jardine

Leal, quien acompañó a Jardine desde el proceso olímpico con Brasil y en su llegada al futbol mexicano con el Atlético San Luis, destacó que el palmarés reciente del técnico azulcrema es garantía de su capacidad competitiva, a pesar de las críticas actuales.

"Sabemos lo duro que es la Liga MX, pero sus primeros tres torneos los ganó... es difícil de sostener, pero la calidad y la competencia de André y todo su cuerpo técnico sigue igual", afirmó Leal.

A pesar de que el equipo no ha sumado los puntos esperados en el arranque del certamen, el exentrenador potosino restó dramatismo a la situación basándose en el tiempo que resta de competencia.

"Yo estoy seguro que tienen todas las condiciones de remontar, estamos apenas en la Jornada 3 y aún hay mucho que jugar en este torneo todavía y creo que puede terminar haciendo cosas importantes".

Gustavo Leal, exentrenador de San Luis | IMAGO7

El posible refuerzo: Raphael Veiga

Además de la situación del banquillo americanista, Gustavo Leal se dio tiempo para hablar sobre Raphael Veiga, mediocampista brasileño que ha sido vinculado recientemente como posible fichaje del conjunto de Coapa.

Leal, conocedor del mercado de su país, validó las condiciones del futbolista y el impacto que podría tener en el balompié nacional.

"Es un buen jugador, es un mediocampista muy bueno y creo que llegando a la Liga MX puede marcar mucha diferencia", concluyó.

Gustavo Leal inicia ahora una nueva etapa en la Liga de Expansión con el Tlaxcala FC, luego de su paso como primer entrenador del Atlético San Luis, cargo que asumió precisamente tras la salida de Jardine hacia el América.