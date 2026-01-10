"Ni gratis": América y su negativa de fichar a Chucky Lozano

La sorpresiva salida de Hirving Lozano del San Diego FC ha sacudido el mercado de fichajes de la Liga MX. Aunque el nombre del "Chucky" comenzó a sonar con fuerza en los pasillos de Coapa, la postura del Club América es definitiva y no están interesados en los servicios del atacante mexicano, ni siquiera si su llegada fuera a coste cero.

De acuerdo con información de ESPN, la directiva azulcrema ha descartado entrar en cualquier puja por el exjugador del PSV y Napoli. A pesar de que Lozano es uno de los futbolistas mexicanos más mediáticos de los últimos años, para las Águilas su perfil no encaja con la planificación deportiva actual.

Las razones del "No" a Chucky Lozano

El rechazo del América no responde a una falta de calidad individual del jugador, sino a una cuestión de filosofía de plantilla y disciplina interna. Según los reportes, existen tres factores clave que cerraron las puertas de Coapa.

El cuerpo técnico busca perfiles específicos que se adapten al sistema de juego actual, y consideran que las posiciones ofensivas están bien cubiertas.

Además, el alto sueldo que percibía el mexicano en la MLS sería un problema no solo para las Águilas, sino para cualquier equipo en México que busque repatriarlo.

Por su parte el propio cuerpo técnico del Club América descartó la posibilidad de que Lozano llegue a Coapa, pues de acuerdo a palabras de Paulo Victor, auxiliar de Jardine, las Águilas ya tienen a grandes jugadores en dicha posición.

“Sería un gran jugador, todos lo conocemos a un jugador seleccionado mundial mexicano, pero tenemos muchos jugadores también buenísimos en esa posición. Siempre estamos abiertos a buenos jugadores, pero no es un jugador que hablamos”,

El reloj corre para Lozano

Mientras el América le cierra la puerta, otros equipos del fútbol mexicano se mantienen a la expectativa. El "Chucky" tiene hasta los primeros días de febrero para concretar su firma con algún club de la Liga MX si desea mantenerse en ritmo de cara al Mundial 2026.

Por ahora, lo único seguro es que el vuelo del atacante no aterrizará en el nido, dejando claro que en el América actual, los nombres de jerarquía no son garantía de entrada si no cumplen con el rigor del proyecto deportivo.