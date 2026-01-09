Atlas vs Puebla EN VIVO Liga MX Jornada 1 Apertura 2026

El futbol mexicano está oficialmente de regreso. Tras prácticamente un mes de descanso, la Liga MX vuelve a la acción con la Jornada 1 del Clausura 2026. La actividad de esta nueva fecha arranca este viernes con dos equipos que quieren revertir el mal paso con Atlas y Puebla.

Atlas recibirá a Puebla en el Estadio Jalisco en lo que será el segundo partido de la jornada tras el duelo entre Mazatlán y Juárez. Originalmente, estaba previsto que fuera el primer partido del torneo, pero con el reajuste del cronograma, el encuentro se recorrió un par de horas.

¿Cómo les fue el torneo pasado?

Tanto los Zorros como la Franja dieron una muy pobre actuación en el Apertura 2025, con ambos quedando en la parte más baja de la tabla. Atlas, tuvo varios cambios a lo largo del torneo, pues vieron el regreso de Diego Cocca para reemplazar a Gonzalo Pineda, sin embargo, ni con el DT bicampeón pudieron pelear por meterse al menos en Play In y finalizando en el puesto 14 con 17 puntos.

Puebla, por su parte, sumó otro torneo para el olvido, pues, nunca salió del fondo de la clasificación. Los Camoteros terminaron en el puesto 18 y vieron la salida de Pablo Guede a media campaña, siendo reemplazado por Hernán Cristante. Ahora la Franja buscará regresar a Liguilla tal y como lo hizo en el Apertura 2024