Sebastián Jurado y su ilusión del nuevo proyecto de Juárez con Pedro Caixinha al frente

Los Bravos de Juárez arrancarán el Clausura 2026 contra Mazatlán, después de un semestre brillante con Martín Varini. El equipo fronterizo logró entrar por primera ocasión en su historia a la Liguilla de la Liga MX; lo que le sirvió al estratega charrúa para aumentar su currículum y llegar a Necaxa.

Tras la salida del sudamericano de los Bravos, la directiva eligió a Pedro Caixinha para estar en el banquillo, lo que causó expectativa entre los aficionados fronterizos. Una de las voces autorizadas que comentó sobre el estilo del estratega lusitano fue el propio arquero de Juárez, Sebastián Jurado.

"Adaptándonos a la filosofía, a la idea que quiere el míster. Sabemos que es un entrenador que, desde que llegó, trata de implementar su estilo de juego de la mejor manera con conceptos, con bases, con fundamentos. Sabemos que debemos mantener lo bueno que se hizo el año anterior, tratar de ser constantes, que es el reto hoy y no tengo duda que lo vamos a conseguir porque prácticamente estamos con esa misma base y que hoy obviamente la continuidad es es un factor fundamental para nosotros", agregó.

Sebastián Jurado | IMAGO7

Su primer compromiso ante Mazatlán

Sobre el primer partido del equipo fronterizo ante Mazatlán, el arquero mexicano fue claro sobre la importancia de empezar bien el torneo. Jurado destacó los puntos fuertes de su equipo, aunque también destacó al rival.

"Lo primero es la fecha uno que tenemos con Mazatlán, que es lo más importante y lo que tenemos hoy en las manos el día viernes. Entonces para nosotros va a ser crucial arrancar con el pie derecho, buscar ganar. Hoy nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas que podemos controlar y eso es nuestro día a día aquí en Juárez, nuestro trabajo, el poder contrarrestar al rival a pesar de estar de visita, porque sabemos tácticamente lo que lo que nos puede plantear Mazatlán de acuerdo a lo que ha planteado en sus partidos de preparación", comentó.

Sebastián Jurado | IMAGO7

¿Cómo se siente Jurado en Juárez?

Sobre un tema más personal, el arquero jarocho destacó su gran momento personal y profesional en Ciudad Juárez. Después de un paso turbulento en los Tiburones Rojos y Cruz Azul, Sebastián Jurado encontró estabilidad en la frontera del país; renació en el lugar donde nace la patria.

"He encontrado esa estabilidad aquí en Ciudad Juárez, a nivel personal, a nivel profesional. Creo que me ha venido muy bien el poder tener muchos partidos de forma consecutiva, el poder jugar, el poder tener participación; el que mi familia esté bien en esta ciudad, el vivir muy bien arropado desde el día uno que llegué aquí y pues bueno, eso me demanda únicamente más trabajo. Yo no me conformo", sentenció.

Sebastián Jurado | IMAGO7