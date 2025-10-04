León vs Toluca EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 12

Se reanudan las acciones en la Liga MX. Los Panzas Verdes de León reciben al campeón Toluca, en busca de conseguir tres puntos de oro en casa para meter a la pelea en los puestos del Play-In durante la Jornada 12 del Apertura 2025.

¿Cómo llega León?

El equipo Esmeralda vivió momentos de incertidumbre en los últimos días, esto gracias al cambio de entrenador, ya que gracias a su última derrota ante los Bravos de Juárez, el club tomó la decisión de despedir a Eduardo Berizzo y concretó el regreso de Ignacio Ambríz.

Ya con nuevo entrenador, León busca dar vuelta a la página y recuperar lugares en la Tabla General de cara al cierre del torneo, asimismo, salir de la racha negativa en la que llegan, ya que en los últimos cinco juegos solo han ganado uno, empatado dos y perdido dos.

¿Cómo llega Toluca?

En contraste al equipo de casa, los Diablos Rojos del Toluca llegan con la sinergía al máximo, no solo por ser líderes del torneo, sino también por su última victoria ante el L.A. Galaxy en la Campeones Cup y que significó su tercer título de manera consecutiva.

En Liga MX, el campeón dio cátedra de su poder efectivo en la Jornada 11, esto tras ganar de manera contundente 3-1 al Mazatlán y así confirmar su liderato de la tabla con una racha de cinco partidos ganados de forma consecutiva.