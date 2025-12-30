Liga MX: los directores técnicos más ganadores en este siglo

Los mejores estrategas del siglo 21 en Liga MX. Durante estos primeros 25 años, ha habido entrenadores que han marcado época en el futbol mexicano. Desde Ricardo Ferretti y su dinastía con Tigres, hasta Antonio Mohamed que ha logrado coronarse con cuatro equipos distintos. Además, hay otros tres dirigentes que también han escrito su nombre con letras de oro durante este lapso dentro del balompié azteca.

El director técnico más laureado en Liga MX durante este siglo 21 es extranjero y un histórico. Ricardo Ferretti, con seis campeonatos, es el que domina esta lista. De estos, uno fue con Pumas en el Clausura 2009, mientras que con Tigres levantó los trofeos del Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019; sumado al que tenía delante siglo anterior, el ‘Tuca’ tiene siete, consagrándose como el más ganador del país.

Mohamed | MEXSPORT

En la segunda posición está un estratega argentino que se ha empalmado en la historia de cuatro clubes diferentes: Antonio Mohamed. Con cinco títulos, el 'Turco' es el segundo estratega más ganador en este siglo 21 dentro del futbol mexicano, además de que lo ha hecho en múltiples equipos. En 2012 se coronó con Xolos, en el Apertura 2014 con América, en el Apertura 2019 con Rayados y tanto en el Clausura 2025 y Apertura 2025 lo hizo con Toluca.

Para cerrar este Top 5 de este grupo privilegiado, hay tres director técnicos empatados con tres campeonatos de Liga MX durante este siglo. El primero en lograrlo fue José Manuel de la Torre, quien se coronó en el Apertura 2006 con Chivas, mientras que en el Apertura 2008 y Bicentenario 2010 lo hizo con Toluca.

Chepo de la Torre | MEXSPORT

Posteriormente fue Víctor Manuel Vucetich, otro estratega mexicano que aparece en esta lista. El también conocido como 'Rey Midas' ha ganado de igual forma tres campeonatos en este siglo. El primero fue con Pachuca en el Clausura 2007, mientras que los otros dos fueron con Rayados en el Apertura 2009 y Apertura 2010.

Y el tercer estratega en alcanzar esta cantidad de campeonatos en estos 25 años fue un brasileño. André Jardine, quien es el único director técnico tricampeón en la historia de los torneos cortos, logró esta proeza con América. Más allá de ganar tres de manera consecutiva, cabe resaltar que lo hizo en sus primeros tres torneos en el banquillo de las Águilas.

Así, estos cinco directores técnicos han conseguido ponerse en la cima de los más ganadores en Liga MX durante este siglo. Cabe destacar que con dos trofeos hay varios estrategas empatados como Miguel Herrera, Hugo Sánchez, Diego Cocca, Gustavo Matosas y otros más.

André Jardine | IMAGO7

Directores técnicos más ganadores este siglo

1.⁠ ⁠Ricardo Ferretti - 6 títulos

(Clausura 2009, Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019)

2.⁠ ⁠Antonio Mohamed - 5 títulos

(Apertura 2012, Apertura 2014, Apertura 2019, Clausura 2025 y Apertura 2025)

3.⁠ ⁠André Jardine - 3 títulos

(Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024)

3.⁠ ⁠José Manuel de la Torre - 3 títulos

(Apertura 2006, Apertura 2008 y Bicentenario 2010)

3.⁠ ⁠Víctor Manuel Vucetich - 3 títulos

(Apertura 2003, Apertura 2009 y Apertura 2010)