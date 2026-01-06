Necaxa confirma dos nuevos fichajes a días del arranque del Clausura 2026

Cada vez falta menos tiempo para que la Liga MX vuelva a la actividad con el arranque del Clausura 2026, torneo en donde los Rayos del Necaxa buscan tener una actuación destacada, a pesar de las bajas que ha tenido para el comienzo del nuevo certamen.

A pesar de todo, la directiva hidrocálida, de cara al juego de la jornada 1, ya anunció a un par de refuerzos más, ambos procedentes del futbol sudamericano, específicamente, de la Liga de Argentina.

Kevin Gutiérrez | @ClubNecaxa

El primero de los anuncios fue el de la llegada de Kevin Gutiérrez, defensor argentino que llega a la Liga MX procedente de Defensa y Justicia, el zaguero sudamericano de 28 años disputó 170 encuentros con Defensa y anotó seis goles en dos temporadas.

El segundo de los fichajes de Necaxa es el mediocampista argentino Agustín Almendra, jugador que llega al cuadro rojiblanco después de su paso por Racing donde disputó 102 partidos y también consiguió anotar en seis ocasiones.

Agustín Almendra | @ClubNecaxa

Gutiérrez, con pasado en Racing, y Almendra, exjugador de Boca Juniors, son las nuevas adiciones de los hidrocálidos, que refuerzan su defensa y 'se protegen' ante la inminente salida de Agustín Palavecino.

Recordemos que, después de la salida de Diber Cambindo, Necaxa se reforzó con Julián Carranza, exjugador del Feyenoord de la Eredivisie, además de la posible incorporación de Lorenzo Faravelli, que llegaría procedente de Cruz Azul.

¿Cuándo arranca el torneo Necaxa?

El Clausura 2026 arrancar el próximo viernes 9 de enero, pero, Necaxa no verá actividad sino hasta el día 10 de este mes, es decir, este sábado, cuando lo hidrocálidos visiten el Territorio Santos Modelo para enfrentarse a Santos Laguna,

Necaxa jugará por primera vez en su estadio el próximo martes, cuando reciba a Rayados de Monterrey en la primera jornada doble del presente torneo.