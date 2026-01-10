Solari reconoce la jerarquía del ‘Chucky’ Lozano, pero se mantiene enfocado en Pachuca

La salida de Hirving “Chucky” Lozano del San Diego FC ha provocado que su nombre vuelva a colocarse en el radar de varios clubes del futbol mexicano. En medio de las especulaciones, el técnico del Pachuca, Esteban Solari, habló sobre el atacante y destacó su calidad, aunque dejó claro que su prioridad es el grupo que dirige actualmente.

“Es un jugador que todos conocemos y sabemos lo que representa, pero hoy mi atención está puesta en el equipo que tengo. Hay muchas cosas por mejorar y confío plenamente en este plantel. Debemos corregir detalles y enfocarnos en el próximo partido, que es muy importante para nosotros”, afirmó el estratega.

Más allá del tema de Lozano, Solari también se mostró crítico con el arbitraje del encuentro frente a Chivas, al considerar que se presentaron decisiones equivocadas que influyeron en el desarrollo del juego.

“Hubo una acción en la que el balón nunca sale del campo y aun así se permite un saque de banda rápido. Ni el asistente ni el cuarto árbitro señalaron nada, y de esa jugada se genera una opción clara de gol que termina resolviendo Moreno. Ese fue el motivo de mi reclamo”, detalló.

El técnico argentino también cuestionó el tiempo de compensación, al considerar que no se repusieron adecuadamente las interrupciones del partido.

“Se perdió tiempo en los cambios y, aun así, el agregado fue mínimo. Son situaciones que probablemente no cambien el resultado, pero dentro de la cancha generan molestia”, concluyó.