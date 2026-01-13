Puebla vs Mazatlán FC EN VIVO Liga MX Jornada 2 Clausura 2026

Mazatlán FC se presenta a su segundo compromiso del Clausura 2026 con la urgencia de sumar, luego de un debut amargo en el Estadio El Encanto, donde cayó ante Bravos de Juárez. El resultado vuelve a encender las alarmas en una institución que atraviesa un momento clave de su historia y que necesita responder de inmediato dentro del terreno de juego.

Este martes, los Cañoneros visitan el Estadio Cuauhtémoc para enfrentar a Puebla, una plaza que históricamente les resulta complicada. En seis años dentro de la Liga MX, la escuadra sinaloense solo ha conseguido una victoria en ese inmueble, un dato que añade presión a un duelo que abre la actividad de la jornada 2.

El encuentro enfrenta a dos equipos que llegan golpeados tras perder en la fecha inaugural. Tanto Mazatlán como Puebla saben que repetir errores del torneo anterior puede costar caro.

En el entorno del futbol mexicano, el choque despierta interés adicional por el contexto institucional de ambos clubes. Mazatlán vive lo que muchos consideran su último torneo en Primera División, mientras que La Franja viene de finalizar como sotanero del Apertura 2025, situación que obliga a ambos a competir con máxima cautela.

Duelo directo en la zona baja en el Cuauhtémoc

Mazatlán llega con el antecedente positivo de su última visita al Cuauhtémoc, donde se impuso 1-0 gracias a un autogol de Emmanuel Gularte, y además presume no caer en esa cancha desde el primer semestre de 2024, un dato que alimenta la confianza del plantel.

Del otro lado, Puebla intenta reaccionar tras perder por la mínima ante Atlas. El equipo de Albert Espigares confía en el buen momento de Emiliano Gómez, quien destaca desde su llegada y genera interés en otros clubes, además del aporte de jugadores como Édgar Guerra, Nico Díaz, Luis Rey, Kevin Velasco y el exCañonero Daniel Gutiérrez, en un partido donde la multa porcentual también está en juego.